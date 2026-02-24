Засідання Коаліції охочих розпочалося у Києві — деталі

У Києві розпочалася зустріч Коаліції охочих
Дата публікації: 24 лютого 2026 13:19
Термінова новина
У Києві 24 лютого розпочалося засідання Коаліції охочих. У зустрічі бере участь президент України Володимир Зеленський, а також лідери європейських країн та представники Європейського союзу.
Про це повідомили в Офісу президента України.
Крім того, очікується проведення саміту "Україна — країни Північної Європи та Балтії".
Нагадаємо, попередня зустріч Коаліції охочих відбулася 7 січня у Парижі.
Новина доповнюється...
