У Києві розпочалася зустріч Коаліції охочих

Дата публікації: 24 лютого 2026 13:19
Засідання Коаліції охочих розпочалося у Києві — деталі
Термінова новина

У Києві 24 лютого розпочалося засідання Коаліції охочих. У зустрічі бере участь президент України Володимир Зеленський, а також лідери європейських країн та представники Європейського союзу.

Про це повідомили в Офісу президента України.

Читайте також:

Крім того, очікується проведення саміту "Україна — країни Північної Європи та Балтії". 

Нагадаємо, попередня зустріч Коаліції охочих відбулася 7 січня у Парижі.

Новина доповнюється...

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
