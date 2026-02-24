Засідання Коаліції охочих розпочалося у Києві — деталі

Термінова новина

У Києві 24 лютого розпочалося засідання Коаліції охочих. У зустрічі бере участь президент України Володимир Зеленський, а також лідери європейських країн та представники Європейського союзу.

Про це повідомили в Офісу президента України.

Реклама

Читайте також:

Крім того, очікується проведення саміту "Україна — країни Північної Європи та Балтії".

Нагадаємо, попередня зустріч Коаліції охочих відбулася 7 січня у Парижі.

Новина доповнюється...