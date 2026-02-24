Відео
Головна Новини дня Зеленський та лідери ЄС вшанували пам'ять загиблих українців

Зеленський та лідери ЄС вшанували пам'ять загиблих українців

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 13:04
Роковини повномасштабної війни — Зеленський і лідери ЄС вшанували загиблих
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять загиблих українців. До церемонії приєдналися лідери Європейського Союзу та низки країн-партнерів.

Серед присутніх були президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен та прем'єр Швеції Ульф Крістерссон. Учасники заходу вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання.

"Ми пишаємося кожним і кожною, хто боронить Україну. Ми бережемо пам'ять про всіх загиблих українських захисників і захисниць, про тих, хто віддав найцінніше заради вільної України. І ми обов'язково збережемо те, за що вони боролися. Захистимо нашу незалежність. Не зрадимо наших героїв. Не зрадимо Україну", — написав Зеленський.

Новина доповнюється...

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
