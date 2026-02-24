Звернення Володимира Зеленського у річницю вторгнення Росії 24 лютого

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 24 лютого у зверненні згадав, як народ відчайдушно захищає свою Батьківщину та наголосив, що сміливість українців шокувала та надихнула світ. Він зауважив, що кремлівський диктатор Володимир Путін досі не зміг досягти своїх цілей та іронічно підмітив, що ось уже четвертий рік Росія "бере Київ за три дні".

Відеозвернення глави держави опублікували в Офісі Президента України, повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Володимир Зеленський звернувся до народу України у роковини з дня початку війни

Президент сказав, що за цими словами стоять мільйони людей, їхня сміливість, важка щоденна робота, витримка та великий шлях, який країна проходить від 24 лютого.

Зеленський повідомив, що звертається з кабінету й маленької кімнати в бункері на Банковій, де на початку війни відбулися його перші розмови з лідерами світу. Він згадав дзвінок із президентом США Джо Байденом і сказав, що саме там почув попередження про загрозу та пропозицію терміново залишити Україну. У відповідь, за словами Зеленського, він сказав: "Мені потрібна зброя, а не таксі".

Зеленський заявив, що вибір захищати свій дім зробили мільйони українців і українок, не піднявши "білий прапор", а захищаючи синьо-жовтий.

"І окупанти, які думали, що тут їх зустрінуть черги з квітами, побачили черги у військкомати. Наші люди обрали опір. І воїни наші – вони стояли міцно, і цивільні захищали міста, захищали наші села, вулиці, подвір'я, звичайні люди, абсолютно, живою стіною зупиняли колони техніки. І всі разом підказували заблукалій Росії єдину вірну дорогу", — заявив Володимир Зеленський.

Зеленський вперше показав секретний бункер

Примітно, що у відеокадрі Володимир Зеленський частково показав, який вигляд має захищений бункер.

Зеленський підкреслив, що раніше цей об'єкт не показували, а на початку війни там були сотні людей, працювали команда, уряд, відбувалися щоденні наради з військовими та постійні дзвінки.

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Він описав, що паралельно потрібно було забезпечувати постачання зброї, ліків і їжі в заблоковані міста.

"І, чесно кажучи, бувало по-різному. І тут звучала і офіційна мова, і нелітературна. Бо кожен пакет допомоги, кожні санкції проти Росії. Кожну партію зброї. Все це треба було реально вигризати. Вигризати віру в Україну. Зробити так, аби світ включився", — пригадав Володимир Зеленський.

Як Україна стала хоробріша, сильніша та міцніша за роки війни

Зеленський заявив, що опір України надихав і поступово по всьому світу з'являлися багатотисячні акції з українськими прапорами. Він описав, як країна крок за кроком сама вибудовувала опору, що дала змогу витримати нові виклики.

"Буча. Ірпінь. Бородянка. Братські могили. Гостомель. "Мрія". Харків. Миколаїв. ОДА. Каховська дамба. Запорізька АЕС. Кременчук і Кривий Ріг. Тернопіль і Львів. Оленівка. Часів Яр. Київ. "Охматдит". Краматорськ. Вокзал. Іграшка. Маріуполь. Драмтеатр. Напис "Діти". Одеса. Багатоповерхівка. Дівчинка. Три місяці. Вільнянськ. Пологовий. Немовля. Два дні. Чоловіки так не воюють. Люди так не вчиняють. Українці цього не забудуть. І нехай ці кадри бачать усі, кому не тисне совість, хто досі простягає руку російському злу й досі купує в Путіна нафту", — наголосив глава держави.

Зеленський нагадав, що Україна не лише тримає оборону, а й дає відсіч ворогу. Він згадав міста під час деокупації, де люди дочекалися своїх, назвавши Балаклію, Ізюм, Куп’янськ і Херсон, а також пригадав про витіснення окупантів із Київщини, Сумщини й Чернігівщини.

У частині про військові спроможності Зеленський пригадав, як колись системи Patriot, IRIS-T, NASAMS і літаки F-16, були "мрією" для України.

Зараз воєнна місць України значно зросла і всього за чотири роки момент, як партнери передавали хіба-що бронежилети переріс у масове виробництво понад трьох мільйонів FPV-дронів на рік.

Президент також пригадав, як Україна та українці просили в партнерів "закрити небо", а тепер наші війська здатні збивати сотні "Шахедів" за ніч. Водночас Зеленський додав, що й цього недостатньо, і Україна робитиме більше, бо Росія, за його словами, не зупиняється та воює "всіма методами проти миру".

Зеленський очікує Трампа в Україні

Зеленський також сказав, що хотів би одного дня прийти в цей бункер із президентом США, бо, на його думку, лише побувавши в Україні й побачивши життя та боротьбу на власні очі, можна повною мірою зрозуміти, про що ця війна, хто є агресором і на кого потрібно тиснути.

"Це не вулична бійка, це напад хворої держави на суверенну", а також заявив, що "Путін і є ця війна" — причина на початку й перепона для її завершення", — наголосив Володимир Зеленський.

Україна хоче справедливого миру — що сказав Зеленський

Наприкінці Зеленський подякував українцям, військовим і тим, хто працює в тилу, згадавши медиків, волонтерів, педагогів, студентів і школярів.

"Перед кожним раундом перемовин я даю нашій команді дуже чіткі директиви. Це завжди йде закритими указами, але точно не розкрию державну таємницю, якщо скажу головний мій посил: не обнулити всі ці роки, не знецінити всю боротьбу, відвагу, гідність, усе, що Україна пройшла. Не можна, не можна це віддати, забути, зрадити. Саме тому стільки раундів перемовин і битва за кожне слово, за кожен пункт, за реальні гарантії безпеки, щоб угода була сильною. Історія дивиться на нас уважно. Угода має бути не просто підписана, має бути прийнята – прийнята українцями", — звернув увагу президент.

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Зеленський повторив, що Путін не досягнув своїх цілей, не зламав українців і не переміг у цій війні, а Україна зробить усе, щоб здобути мир і справедливість.

"До весни менше тижня. Ми долаємо найважчу зиму в історії. Це факт. І це дуже непросто. Непросто всім вам. Але так само, як у перший день війни, ми продовжуємо будувати своє завтра – крок за кроком, справа за справою, здобуток за здобутком. І кожен результат, кожен успіх, кожне наше "Україна змогла" – заслуга всіх вас. Українського народу", — закінчив звернення глава держави.

Також Володимир Зеленський пояснив, чому здача Донбасу Росії не припинить війну. Окремо стало відомо, що українська розвідка нібито дізналася про спробу Росії "підкупити" США угодою щодо ресурсів на ТОТ України.