Меморіал героїв на Майдані Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Меморіал героїв на Майдані Незалежності, який в народі називають клумбою з прапорами, за чотири роки змінився за своєю площею, але не за кольором та атмосферою.

З фотографій на перехожих дивляться українці, американці, канадці, грузини, азербайджанці, колумбійці, британці, японці. Блакитноокі або кароокі, з бородою і без, геть юні і дорослі, усміхнені і сумні, в формі і в цивільному. Десятки, сотні, тисячі. Їх обʼєднує боротьба, адже вони віддали життя за Україну.

Яким є місце памʼяті на Майдані Незалежності — в матеріалі Новини.LIVE.

Майдан Незалежності, лютий 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Меморіал памʼяті на Майдані Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Історичні події давно змінили центр Києва, перетворивши Майдан Незалежності з місця святкувань на місце боротьби і памʼяті. І хоч на сходах досі дітей фотографують з аніматорами в костюмах пса Патрона, клумба з фотографіями полеглих бійців розростається в ногу з часом. Чим довша війна, тим більше памʼяті про неї тут, на головній площі країни.

Вшанування памʼяті загиблих. Фото: Новини.LIVE

Народний меморіал. Фото: Новини.LIVE

У холодний лютневий день біля народного меморіалу взагалі немає нікого — перехожі спішать на роботу, туристи чекають тепла. Але волонтер Олег працює тут роками, продаючи прапорці та патріотичні браслети і одночасно доглядаючи за меморіалом героїв.

"За моїми підрахунками тут близько 80 тисяч унікальних прапорів за загиблими. Ми з дружиною з самого початку слідкуємо, щоб рідні не залишали тут прапори за зниклими безвісти, бо раптом вони в полоні і живі? А тут місце для тих, хто загинув", — розповів Олег Новини.LIVE.

Волонтер Олег біля меморіалу памʼяті. Фото: Новини.LIVE

Прапорці на Майдані Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Це місце розповідає так багато про російсько-українську війну. За прапорами можна визначити країни, чиї добровольці віддали життя захищаючи нас. За фотографіями можна усвідомити, як багато молоді пішло боротися за свій дім. Це історії сімей, бригад, спецпідрозділів, міст, областей, які складаються в сучасну історію України.

Фотографії забиблих в російсько-українській війні.Фото: Новини.LIVE

Тут історії про любов, силу, відвагу, гідність, про волю і про справедливість. І про несправедливість теж. Адже смерть — наслідок війни, який неможливо прийняти і пробачити. Щонайменше 80 тисяч вбитих, чиї імена на Майдані. І поряд з ними вже чотири роки відбуваються прощання з загиблими, покладання квітів, акції на підтримку зниклих безвісти і тих, хто перебуває у полоні.

За цим меморіалом доглядають всі, кому не байдуже це місце. Його часто нівечить природа — сніг, дощ, вітер. Але все повертається на свої місця, рідні загиблих, волонтери та військові роками висловлюються про те, що переносити прапори звідси не можна. Це їхнє місце.

Оцінити масштаби можуть ті, хто буває тут рідко. Проходиш Майданом раз на пів року і з вуст виривається: ого, як їх багато, ще більше, Боже. Це ніби маяк, який показує що ми платимо за свободу і боротьбу.

Меморіал памʼяті на Майдані Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, хто започаткував клумбу з прапорами на Майдані Незалежності. Можна побачити, який вигляд вона мала кілька років тому.

Нагадаємо, 24 лютого 2026 року минає 4 роки з початку російсько-української повномастабної війни.