У Києві Зеленський вшанував Героїв Небесної Сотні 20 лютого

Президентське подружжя вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні 20 лютого 2026 року. Фото: Зеленський/Telegram

У п'ятницю, 20 лютого, в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на сайт Офісу президента України.

Зеленські вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні у Києві. Фото: Зеленський/Telegram

Президентське подружжя вшанувало пам’ять Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 20 лютого, у День Героїв Небесної Сотні президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Володимир та Олена Зеленські поставили лампадки біля пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, де відбулися масові розстріли учасників Революції Гідності в лютому 2014 року.

Президент і перша леді також віддали шану загиблим Героям Небесної Сотні біля їхніх портретів.

Вшанування Героїв Небесної Сотні у Києві 20 лютого 2026 року. Фото: Зеленський/Telegram

"Українці завжди захищають своє. Захищають незалежність. Гідність. Право на вільне життя. Саме народ виборов свободу для України. Звичайні люди, яким не байдуже, що буде з Україною та як житимуть українські діти.

Памʼятаємо, чого це вартувало у 2014 році. Шануємо сміливість кожного учасника Революції Гідності, всіх, хто не пішов із Майдану, щоб Україна не залишилася без свободи. Хай буде світлою памʼять усіх Героїв Небесної Сотні й кожного українця, кожної українки, які віддали своє життя, щоб Україна була вільною. Слава Україні!", — написав лідер.

У заході також узяли участь 49 представників іноземних місій, акредитованих в Україні.

День Героїв Небесної Сотні — що відомо

Щороку 20 лютого Україна відзначає День Героїв Небесної Сотні. Як відомо, у цей день у 2014 році на вулиці Інститутській у Києві відбулося одне з найтрагічніших подій Революції Гідності. Тоді силові підрозділи відкрили вогонь по протестувальниках, внаслідок чого за день загинули десятки людей.

Нагадаємо, що у серпні 2025 року Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт про пільги для учасників Майдану. Відтак, було погоджено законопроєкт, спрямований на розширення соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності та сімей Героїв Небесної Сотні.

У 2024 році у Львові відкрили виставку, присвячену пам'яті Юрію Вербицькому. Він був першим вбитим активістом під час Революції Гідності.