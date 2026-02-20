Видео
Україна
Видео

Супруги Зеленские почтили память Героев Небесной Сотни

Супруги Зеленские почтили память Героев Небесной Сотни

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 11:03
Зеленские почтил Героев Небесной Сотни 20 февраля
Президентская чета чтит память Героев Небесной Сотни 20 февраля 2026 года. Фото: Зеленский/Telegram

Сегодня, 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память погибших участников Революции Достоинства. Они поставили лампадки у памятного креста на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

Зеленські вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Зеленские почтили память Героев Небесной Сотни в Киеве. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленские почтила память Героев Небесной Сотни

Сегодня, 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Владимир и Елена Зеленские поставили лампадки у памятного креста на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, где произошли массовые расстрелы участников Революции Достоинства в феврале 2014 года.

Президент и первая леди также отдали дань уважения погибшим Героям Небесной Сотни у их портретов.

Зеленські вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Чествование Героев Небесной Сотни в Киеве 20 февраля 2026 года. Фото: Зеленский/Telegram

"Украинцы всегда защищают свое. Защищают независимость. Достоинство. Право на свободную жизнь. Именно народ завоевал свободу для Украины. Обычные люди, которым не безразлично, что будет с Украиной и как будут жить украинские дети.

Помним, чего это стоило в 2014 году. Уважаем смелость каждого участника Революции Достоинства, всех, кто не ушел с Майдана, чтобы Украина не осталась без свободы. Пусть будет светлой память всех Героев Небесной Сотни и каждого украинца, каждой украинки, которые отдали свою жизнь, чтобы Украина была свободной. Слава Украине!", — написал лидер.

В мероприятии также приняли участие 49 представителей иностранных миссий, аккредитованных в Украине.

День Героев Небесной Сотни — что известно

Ежегодно 20 февраля Украина отмечает День Героев Небесной Сотни. Как известно, в этот день в 2014 году на улице Институтской в Киеве произошло одно из самых трагических событий Революции Достоинства. Тогда силовые подразделения открыли огонь по протестующим, в результате чего за день погибли десятки людей.

Напомним, что в августе 2025 года Кабинет Министров Украины поддержал законопроект о льготах для участников Майдана. Следовательно, был согласован законопроект, направленный на расширение социальной защиты пострадавших участников Революции Достоинства и семей Героев Небесной Сотни.

В 2024 году во Львове открыли выставку, посвященную памяти Юрия Вербицкого. Он был первым убитым активистом во время Революции Достоинства.

Владимир Зеленский Революция Достоинства Евромайдан Небесна Сотня День памяти Героев Небесной Сотни
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
