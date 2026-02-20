Зеленские почтил Героев Небесной Сотни 20 февраля

Президентская чета чтит память Героев Небесной Сотни 20 февраля 2026 года. Фото: Зеленский/Telegram

Сегодня, 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память погибших участников Революции Достоинства. Они поставили лампадки у памятного креста на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

Зеленские почтили память Героев Небесной Сотни в Киеве. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленские почтила память Героев Небесной Сотни

Президент и первая леди также отдали дань уважения погибшим Героям Небесной Сотни у их портретов.

Чествование Героев Небесной Сотни в Киеве 20 февраля 2026 года. Фото: Зеленский/Telegram

"Украинцы всегда защищают свое. Защищают независимость. Достоинство. Право на свободную жизнь. Именно народ завоевал свободу для Украины. Обычные люди, которым не безразлично, что будет с Украиной и как будут жить украинские дети.

Помним, чего это стоило в 2014 году. Уважаем смелость каждого участника Революции Достоинства, всех, кто не ушел с Майдана, чтобы Украина не осталась без свободы. Пусть будет светлой память всех Героев Небесной Сотни и каждого украинца, каждой украинки, которые отдали свою жизнь, чтобы Украина была свободной. Слава Украине!", — написал лидер.

В мероприятии также приняли участие 49 представителей иностранных миссий, аккредитованных в Украине.

День Героев Небесной Сотни — что известно

Ежегодно 20 февраля Украина отмечает День Героев Небесной Сотни. Как известно, в этот день в 2014 году на улице Институтской в Киеве произошло одно из самых трагических событий Революции Достоинства. Тогда силовые подразделения открыли огонь по протестующим, в результате чего за день погибли десятки людей.

Напомним, что в августе 2025 года Кабинет Министров Украины поддержал законопроект о льготах для участников Майдана. Следовательно, был согласован законопроект, направленный на расширение социальной защиты пострадавших участников Революции Достоинства и семей Героев Небесной Сотни.

В 2024 году во Львове открыли выставку, посвященную памяти Юрия Вербицкого. Он был первым убитым активистом во время Революции Достоинства.