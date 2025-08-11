Кабмин согласовал льготы и выплаты для пострадавших Майдана и семей Героев Небесной Сотни

Нардепы голосуют. Фото иллюстративное: Верховная Рада Украины

Кабинет Министров Украины согласовал законопроект, направленный на расширение социальной защиты пострадавших участников Революции Достоинства и семей Героев Небесной Сотни. Документ предусматривает комплекс медицинских, образовательных, социальных, транспортных и финансовых льгот и гарантий для этой категории граждан.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Какие льготы получат пострадавшие участники Революции Достоинства и семьи Героев Небесной Сотни

Согласно проекту, в сфере здравоохранения предусмотрено бесплатное зубопротезирование (кроме изделий из дорогих металлов), обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями, проведение реабилитационных мероприятий и предоставление всех необходимых медицинских услуг. Также гарантируется бесплатное получение лекарств и медицинских изделий по государственным программам.

В образовательном и профессиональном направлении документ устанавливает право на профессиональную адаптацию и целевую поддержку во время обучения в профессионально-технических, профессиональных и высших учебных заведениях.

Льготы на коммунальные услуги для семей Героев Небесной Сотни и участников Майдана

Социальный блок законопроекта предусматривает льготы на оплату коммунальных услуг и топлива: 100% скидку для пострадавших с инвалидностью, 75% — для других пострадавших и 50% скидки для нетрудоспособных членов семей погибших.

Отдельное внимание уделено транспортным льготам. Они будут иметь право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, а также скидки или бесплатные поездки междугородним транспортом в зависимости от статуса.

Денежная помощь пострадавшим участникам Революции Достоинства

Финансовая поддержка включает повышение пенсий или назначение пожизненной ежемесячной помощи в размере 25-50% прожиточного минимума, а также ежегодную разовую выплату ко Дню Независимости Украины.

Сейчас законопроект должен пройти рассмотрение в парламенте и получить окончательное одобрение.

