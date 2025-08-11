Кабмін погодив пільги та виплати для постраждалих Майдану і родин Героїв Небесної Сотні

Кабмін підтримав законопроєкт про пільги для учасників Майдану
Кабінет Міністрів України погодив законопроєкт, спрямований на розширення соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності та сімей Героїв Небесної Сотні. Документ передбачає комплекс медичних, освітніх, соціальних, транспортних і фінансових пільг та гарантій для цієї категорії громадян.
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
Які пільги отримають постраждалі учасники Революції Гідності та сім'ї Героїв Небесної Сотні
Згідно з проєктом, у сфері охорони здоров’я передбачено безоплатне зубопротезування (окрім виробів із дорогих металів), забезпечення протезами та протезно-ортопедичними виробами, проведення реабілітаційних заходів та надання всіх необхідних медичних послуг. Також гарантується безоплатне отримання ліків і медичних виробів за державними програмами.
В освітньому та професійному напрямі документ встановлює право на професійну адаптацію та цільову підтримку під час навчання у професійно-технічних, фахових і вищих навчальних закладах.
Пільги на комунальні послуги для родин Героїв Небесної Сотні та учасників Майдану
Соціальний блок законопроєкту передбачає пільги на оплату комунальних послуг і палива: 100% знижку для постраждалих з інвалідністю, 75% — для інших постраждалих та 50% знижки для непрацездатних членів родин загиблих.
Окрему увагу приділено транспортним пільгам. Вони матимуть право на безоплатний проїзд у міському та приміському транспорті, а також знижки або безоплатні поїздки міжміським транспортом залежно від статусу.
Грошова допомога постраждалим учасникам Революції Гідності
Фінансова підтримка включає підвищення пенсій або призначення довічної щомісячної допомоги в розмірі 25–50% прожиткового мінімуму, а також щорічну разову виплату до Дня Незалежності України.
Наразі законопроєкт має пройти розгляд у парламенті та отримати остаточне схвалення.
