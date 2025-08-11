Кабмін погодив пільги та виплати для постраждалих Майдану і родин Героїв Небесної Сотні

Нардепи голосують. Фото ілюстративне: Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України погодив законопроєкт, спрямований на розширення соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності та сімей Героїв Небесної Сотні. Документ передбачає комплекс медичних, освітніх, соціальних, транспортних і фінансових пільг та гарантій для цієї категорії громадян.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Реклама

Читайте також:

Які пільги отримають постраждалі учасники Революції Гідності та сім'ї Героїв Небесної Сотні

Згідно з проєктом, у сфері охорони здоров’я передбачено безоплатне зубопротезування (окрім виробів із дорогих металів), забезпечення протезами та протезно-ортопедичними виробами, проведення реабілітаційних заходів та надання всіх необхідних медичних послуг. Також гарантується безоплатне отримання ліків і медичних виробів за державними програмами.

В освітньому та професійному напрямі документ встановлює право на професійну адаптацію та цільову підтримку під час навчання у професійно-технічних, фахових і вищих навчальних закладах.

Пільги на комунальні послуги для родин Героїв Небесної Сотні та учасників Майдану

Соціальний блок законопроєкту передбачає пільги на оплату комунальних послуг і палива: 100% знижку для постраждалих з інвалідністю, 75% — для інших постраждалих та 50% знижки для непрацездатних членів родин загиблих.

Окрему увагу приділено транспортним пільгам. Вони матимуть право на безоплатний проїзд у міському та приміському транспорті, а також знижки або безоплатні поїздки міжміським транспортом залежно від статусу.

Грошова допомога постраждалим учасникам Революції Гідності

Фінансова підтримка включає підвищення пенсій або призначення довічної щомісячної допомоги в розмірі 25–50% прожиткового мінімуму, а також щорічну разову виплату до Дня Незалежності України.

Наразі законопроєкт має пройти розгляд у парламенті та отримати остаточне схвалення.

Нагадаємо, учасники бойових дій мають право на пільгове оздоровлення у санаторії.

Також читайте, хто з бійців має право на додаткову виплату за особливі бойові заслуги.