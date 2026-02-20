20 февраля – День небесной сотни – хронология событий 2014 года

Майдан Независимости 20 февраля 2014 года. Фото: Eric Bouvet / Цифровой архив Майдана

В пятницу, 20 февраля, украинцы чтят погибших участников Революции Достоинства, известных как Небесная Сотня. Память об их подвиге закреплена указом президента от 11 февраля 2015 года.

20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве произошло одно из самых трагических событий Революции достоинства. Силовые подразделения, подконтрольные режиму тогдашнего президента Виктора Януковича, открыли огонь по протестующим. За день погибли десятки людей, которых впоследствии назвали Небесной Сотней.

Мужчины выносят смертельно раненого Игоря Дмитрива. Фото: Николай Бузенко / Цифровой архив Майдана

В тот же вечер, в 22:17, Верховная Рада приняла постановление об осуждении насилия против мирных граждан, а некоторые чиновники объявили о переходе на сторону народа. Этот день стал переломным в развитии Майдана.

В Небесную Сотню входят 107 участников Революции достоинства и активисты, погибшие в начале российской агрессии на востоке Украины весной 2014 года. Среди них — люди разного возраста, национальностей и вероисповеданий: граждане Украины, Беларуси и Грузии. Самым молодым был 17-летний Назарий Войтович, самый старший — 82-летний Иван Наконечный. Из 107 погибших — три женщины: Антонина Дворянец, Ольга Бура и Людмила Шеремет.

Первой жертвой стал Павел Мазуренко, который умер 22 декабря 2013 года от травм после избиения неизвестными в форме спецподразделения. Последним — Виктор Орленко, который умер 3 июня 2015 года из-за осложнений после ранения, полученного во время штурма Майдана 18 февраля 2014 года.

Название возникло по аналогии с "сотнями" Самообороны Майдана и впервые прозвучало во время прощания с погибшими 21-22 февраля 2014 года.

Самооборона Майдана. Фото: Дмитрий Серебяков / Цифровой архив Майдана

На Правительственном портале упоминание о Героях появилось 28 февраля 2014 года.

Хронология событий 18-22 февраля на Майдане независимости

События февраля 2014 года разворачивались очень быстро. 18 февраля начались активные столкновения между протестующими и силовиками. Протестующие пытались удержать ключевые улицы Киева, а власть применяла силу для разгона митингов.

Мирный народ обороняется от словиков. Фото: Евгений Чубук / Цифровой архив Майдана

19-20 февраля стали самыми кровавыми днями. Именно тогда на улице Институтской силовые подразделения открыли огонь по мирным гражданам.

События на Майдане 19 февраля 2014 г. Фото: Михаил Шишка / Цифровой архив Майдана

21-22 февраля состоялись массовые прощания с погибшими на Майдане Независимости.

Как в Украине чтят память Небесной Сотни

Ежегодно в Киеве на улице Институтской, где установлены памятные доски с именами погибших Героев, а также скульптурные композиции, и на Майдане Независимости проходят торжественные церемонии, возложение цветов и минуты молчания в знак памяти о погибших Героев. Многие города устраивают тематические выставки, флешмобы и уроки памяти в школах.

Мемориалы, памятные доски и аллеи Героев становятся центрами общественного чествования. Во многих школах и университетах проходят воспитательные часы и лекции о значении Майдана, демонстрируют документальные фильмы и фотографии тех дней.

Аллея Небесной Сотни

В центре Киева, на Майдане Независимости, создана Аллея Небесной Сотни. Она проходит вдоль центральных улиц, где происходили активные противостояния. На аллее расположены мемориальные доски и барельефы с именами погибших Героев. Здесь регулярно проводят торжественные мероприятия, образовательные экскурсии и тематические выставки для школьников и студентов.

Аллея Небесной сотни в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Цена независимости украинцев

21 ноября 2013 года Украина вышла на улицы из-за отказа правительства от евроинтеграционного курса. Это стало толчком к новым массовым протестам, которые вошли в историю как Революция Достоинства или Евромайдан. Десятки тысяч украинцев собрались на майдане Независимости, требуя отставки чиновников и принятия законов, которые гарантировали бы европейский путь развития государства. К акции постепенно присоединялись города по всей стране.

Ценой больших потерь украинцы победили - Виктор Янукович покинул территорию Украины, и Революция Достоинства завершилась, открыв новую страницу в истории государства.

В феврале 2022 года Украина столкнулась с новым испытанием — полномасштабное нападение российского агрессора. По словам аналитиков, демократическая Украина рядом с Россией разрушала бы кремлевский миф о "едином пути" развития постсоветского пространства - это и стало одной из причин нападения.

Согласно прогнозам, мир в Украине может наступить только тогда, когда РФ потеряет способность диктовать условия — политически, экономически и военным способом.