Почему Россия начала войну против Украины и каким может быть мир

Наслідки удару РФ по Полтаві. Фото: Reuters

Полномасштабное вторжение России в Украину не произошло внезапно. Оно стало результатом многолетней стратегии Кремля по восстановлению контроля над соседними государствами, прежде всего над Украиной.

Об этом говорится в анализе аналитиков международных исследовательских центров — RAND Corporation, Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и Chatham House.

Путин давно готовил войну — детали

Аналитики отмечают, что Россия системно отрицала существование украинской нации. Еще в 2008 году на саммите НАТО диктатор Владимир Путин заявил: "Украина — это даже не государство".

Chatham House в отчете 2021 года отмечает, что российская политическая элита считала независимую Украину угрозой собственной авторитарной модели.

Отмечается, что основой для полномасштабного вторжения стали:

Оранжевая революция и первый открытый геополитический разворот Украины в 2004 году.

Революция Достоинства, курс на ЕС, отказ от интеграции с РФ — 2013-2014 годы.

Аннексия Крыма и начало войны на Донбассе в 2014 году.

Тогда Украина показала, что выбрала европейский путь развития, а Россия — силовую ревизию международного порядка.

Евромайдан. Фото: Укрінформ

"Кремль последовательно формировал нарратив, что украинская государственность — ошибка, а независимость Украины якобы угрожает безопасности РФ", — отметили эксперты Chatham House.

Многие международные партнеры до последнего считали, что Кремль не рискнет на открытую агрессию против Украины. Однако в 5:00 утра 24 февраля 2022 года Россия совершила вторжение по всей линии границы: ракетные удары наносились по Киеву, Харькову, Одессе и Днепру. В Гостомеле производилась высадка десанта окупантов, а колонна с россиянами двигались из Беларуси.

Уничтожена российская техника в Буче. Фото: УНІАН

Зачем Путину Украина

Исследователи RAND пишут, что демократическая Украина рядом с Россией разрушала бы кремлевский миф о "едином пути" развития постсоветского пространства.

Еще одним важным пунктом является то, что Украина является ключевой транзитной территорией для газа в Европу. Поэтому контроль над ней усилил бы влияние РФ на энергетическую безопасность ЕС.

Также через Украину Путин может приблизиться к еще одной границе НАТО.

Исследование Carnegie Endowment (2021) показывает, что война стала инструментом внутренней консолидации власти в России. Ведь после протестов 2011-2012 годов и падения уровня жизни Кремлю был нужен внешний враг, чтобы укрепить контроль над обществом и подавить оппозицию.

Поэтому война стала средством укрепления власти Путина: увеличение репрессий, подавление оппозиции и отвлечение населения от экономических проблем.

Эксперты CSIS говорят, что Россия также стремилась предотвратить экономическое сближение Украины с ЕС, опасаясь, что успешная европейская Украина станет образцом для собственных граждан.

Когда закончится война в Украине

После полномасштабного вторжения США, ЕС, НАТО и десятки стран ввели санкции против РФ, а Украине оказали политическую и дипломатическую поддержку, энергетические и оборонные пакеты, а также военную помощь на миллиарды долларов. Однако это не помогло остановить войну.

Разрушенный Россией дом в Бородянке под Киевом. Фото: Reuters

На основе анализа RAND, Institute for the Study of War (ISW) и аналитики Международного уголовного суда мир возможен при выполнении трех условий:

устойчивое военное сдерживание России;

модернизация украинской армии и интеграция в евроатлантические структуры;

политическое урегулирование, основанное на восстановлении территориальной целостности Украины.

По прогнозам CSIS, конфликт может продолжаться долгосрочно, но дипломатическое окно станет реальным только после стратегического ослабления российских сил или глубокого изменения внутренней ситуации в РФ.

То есть мир в Украине наступит тогда, когда РФ потеряет способность диктовать условия — политически, экономически и военным способом.

Будущий мир будет основан на сильной обороне, международных союзах и восстановленной справедливости.

Напомним, в интервью Новини.LIVE третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал, почему Украина не может уступить России.

А президент Франции Эмманюэль Макрон назвал основу препятствие для мира в Украине.