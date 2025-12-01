Почему Украина не может уступать РФ - данные Ющенко

Виктор Ющенко. Фото: Facebook Виктора Ющенко

Третий президент Украины Виктор Ющенко поделился своим видением нынешней ситуации вокруг полномасштабной войны и возможных путей ее завершения. По его убеждению, любые сценарии, выходящие за рамки международного права или предусматривающие компромиссы с агрессором, содержат в себе риск новой войны уже в ближайшие годы.

Об этом он сообщил в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в понедельник, 1 декабря.

Почему Украина не может уступать РФ

Ющенко отметил, что украинцы сейчас противостоят злейшему врагу, который на протяжении сотен лет пытался навязать народам региона рабство и лишить их свободы. Он подчеркнул, что Украина достойно обороняется и демонстрирует миру пример несокрушимости.

"Мы боремся, хорошо боремся с нашим самым лютым врагом, который уже триста пятьдесят лет формировал то рабство, в котором моя и ваша нация были. Мы даем достойный, достойный, величавый отпор. И мы обязательно победим", — подчеркнул он.

Бывший президент провел параллели между современной российской агрессией и действиями нацистской Германии в XX веке. По его словам, только полное поражение агрессора может стать надежным залогом того, что зло не вернется — ни в жизнь нынешнего поколения, ни в будущее.

В случае же "замораживания" конфликта или уступок врагу, предостерегает Ющенко, Европа может получить новую войну уже через 3-4 года — против украинцев, литовцев или поляков.

Напомним, что Виктор Ющенко ранее рассказал, как в 2005 году поинтересовался у российского диктатора Владимира Путина его задачами в отношении Украины. Лидер страны-агрессора пытался переписать историю.

А до этого третий Президент Украины заявил, что дефиниция победы должна включать не только лишь выход Украины на ее границы 1991 года. Победа Украины должна быть над режимом, а не только над географией.