Чому Україна не може поступатися РФ - дані Ющенка

Віктор Ющенко. Фото: Facebook Віктора Ющенка

Третий президент України Віктор Ющенко поділився своїм баченням нинішньої ситуації навколо повномасштабної війни та можливих шляхів її завершення. На його переконання, будь-які сценарії, що виходять за рамки міжнародного права або передбачають компроміси з агресором, містять у собі ризик нової війни вже у найближчі роки.

Про це він повідомив в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у понеділок, 1 грудня.

Чому Україна не може поступатися РФ

Ющенко зауважив, що українці нині протистоять найлютішому ворогу, який упродовж сотень років намагався нав’язати народам регіону рабство та позбавити їх свободи. Він підкреслив, що Україна гідно обороняється й демонструє світові приклад незламності.

"Ми боремося, добре боремося із нашим самим лютим ворогом, який вже триста п’ятдесят років формував те рабство, у якому моя і ваша нація були. Ми даємо достойну, гідну, величаву відсіч. І ми обов’язково переможемо", — наголосив він.

Колишній президент провів паралелі між сучасною російською агресією та діями нацистської Німеччини у XX столітті. За його словами, лише повна поразка агресора може стати надійною запорукою того, що зло не повернеться — ні в життя нинішнього покоління, ні в майбутнього.

У разі ж "замороження" конфлікту або поступок ворогові, застерігає Ющенко, Європа може отримати нову війну вже за 3–4 роки — проти українців, литовців або поляків.

