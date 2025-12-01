Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ющенко назвав єдиний шлях до стійкого миру

Ющенко назвав єдиний шлях до стійкого миру

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 23:13
Чому Україна не може поступатися РФ - дані Ющенка
Віктор Ющенко. Фото: Facebook Віктора Ющенка

Третий президент України Віктор Ющенко поділився своїм баченням нинішньої ситуації навколо повномасштабної війни та можливих шляхів її завершення. На його переконання, будь-які сценарії, що виходять за рамки міжнародного права або передбачають компроміси з агресором, містять у собі ризик нової війни вже у найближчі роки.

Про це він повідомив в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у понеділок, 1 грудня.

Реклама
Читайте також:

Чому Україна не може поступатися РФ

Ющенко зауважив, що українці нині протистоять найлютішому ворогу, який упродовж сотень років намагався нав’язати народам регіону рабство та позбавити їх свободи. Він підкреслив, що Україна гідно обороняється й демонструє світові приклад незламності.

"Ми боремося, добре боремося із нашим самим лютим ворогом, який вже триста п’ятдесят років формував те рабство, у якому моя і ваша нація були. Ми даємо достойну, гідну, величаву відсіч. І ми обов’язково переможемо", — наголосив він.

Колишній президент провів паралелі між сучасною російською агресією та діями нацистської Німеччини у XX столітті. За його словами, лише повна поразка агресора може стати надійною запорукою того, що зло не повернеться — ні в життя нинішнього покоління, ні в майбутнього.

У разі ж "замороження" конфлікту або поступок ворогові, застерігає Ющенко, Європа може отримати нову війну вже за 3–4 роки — проти українців, литовців або поляків.

Нагадаємо, що Віктор Ющенко раніше розповів, як у 2005 році поцікавився у російського диктатора Володимира Путіна його завданнями щодо України. Лідер країни-агресора намагався переписати історію.

А до цього третій Президент України заявив, що дефініція перемоги повинна включати не тільки лише вихід України на її кордони 1991 року. Перемога України повинна бути над режимом, а не лише над географією.

війна ЗСУ Віктор Ющенко війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації