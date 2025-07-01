Ющенко розповів, як Путін намагався переписати історію України

Віктор Ющенко. Фото: кадр із відео

Третій президент України Віктор Ющенко розповів, як у 2005 році поцікавився у російського диктатора Володимира Путіна його завданнями щодо України. Лідер країни-агресора намагався переписати історію.

Про це Віктор Ющенко повідомив у розмові з продюсером документальних фільмів, співавтором шкільних підручників з історії Акімом Галімовим.

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Цілі Путіна щодо України

"Одна із розмов, а у нас такі зустрічі часті були, одна із розмов — я йому так подаю А4 і кажу: "Володимире Володимировичу, напишіть, які 10-12 позицій в Україні у цьому році ви б хотіли поставити на порядок дня, обговорити і подивитися з точки зору перспектив їх реалізації". А в мене залишився такий же самий аркуш A4. І я сам напишу зі зворотного боку, що я хочу", — каже Ющенко.

Першим у переліку Путіна була підготовка до спільної участі у святкуванні 300-річчя Полтавської битви у 2009 році. Ющенко зазначив, що це був перший день квазіімперії російської.

Він у відповідь запропонував Путіну так само вшанувати пам’ять жертв Батуринської трагедії. Тоді за наказом Петра I було знищено й спалено гетьманську столицю Батурин.

Третій президент України зауважив, що для того, аби Полтавська битва була в порядку денному, необхідно поставити тему Батуринської трагедії.

"Перша думка, яку він після цього сказав: "А що таке Батурін?" Я йому пояснював — це "справи давно минулих днів", мене не було, вас не було. Ви хочете святкувати "300-річчя", бо з цього формально перший раз Росія прозвучала. Мені ж з'являтися на полі Полтавської битви буде дуже дивно", — поділився Ющенко.

Він категорично відмовився святкувати "їхню перемогу і нашу поразку".

Національна політика

У Путіна постійно виникало запитання, чому Ющенко так багато уваги приділяє питанню національної політики.

Тогочасний лідер України намагався пояснити російському диктатору, що Україні необхідні свої національні герої для зміцнення національної ідентичності. Він наголошував на важливості відновлення історичної памʼяті.

Першою постаттю став гетьман Іван Мазепа.

"Для мене, кажу, національний герой — це та людина, яка присвятила себе боротьбі за незалежність, суверенітет України і за волю нації. Ось, будь ласка, підставляйте сюди будь-яке прізвище — якщо воно відповідає цим двом параметрам, поділяєте ви цю точку зору чи ні, чи ці люди в Україні живуть, чи деінде — мене це менше цікавить. Якщо ці люди прислужилися таким чином Україні, це мої національні герої", — навів подробиці їхньої розмови Ющенко.

Третій лідер України намагався наголосити Путіну, що є дві ознаки успішної країни:

вирішене національне питання;

демократія та свобода.

Ющенко наголошував у розмові з Путіним, що успішна держава неможлива без сформованої національної самосвідомості та вшанування власних героїв.

"Це я у випадку про Бандеру йому пояснював", — зазначив він.

Реакція російського диктатора

Путін ніколи не говорив "Ні".

"Навіть дивно аж до сьогоднішнього дня. Думаю, що у нього дуже багато аморальності, що дозволяє потім підключати безпринципність", — додав Ющенко.

Нагадаємо, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко назвав справжні плани російського диктатора Путіна щодо України.

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Путін планує нові військові операції на території країн НАТО.