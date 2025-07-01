Ющенко рассказал, как Путин пытался переписать историю Украины

Виктор Ющенко. Фото: кадр из видео

Третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал, как в 2005 году поинтересовался у российского диктатора Владимира Путина его задачами в отношении Украины. Лидер страны-агрессора пытался переписать историю.

Об этом Виктор Ющенко сообщил в разговоре с продюсером документальных фильмов, соавтором школьных учебников по истории Акимом Галимовым.

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Цели Путина в отношении Украины

"Один из разговоров, а у нас такие встречи частые были, один из разговоров — я ему так подаю А4 и говорю: "Владимир Владимирович, напишите какие 10-12 позиций в Украине в этом году вы бы хотели поставить на повестку дня, обсудить и посмотреть с точки зрения перспектив их реализации". А у меня остался такой же самый лист A4. И я сам напишу с обратной стороны, что я хочу", — говорит Ющенко.

Первым в перечне Путина была подготовка к совместному участию в праздновании 300-летия Полтавской битвы в 2009 году. Ющенко отметил, что это был первый день квазиимперии российской.

Он в ответ предложил Путину так же почтить память жертв Батуринской трагедии. Тогда по приказу Петра I была уничтожена и сожжена гетманская столица Батурин.

Третий президент Украины отметил, что для того, чтобы Полтавская битва была в повестке дня, необходимо поставить тему Батуринской трагедии.

"Первая мысль, которую он после этого сказал: "А что такое Батурин?" Я ему объяснял — это "дела давно минувших дней", меня не было, вас не было. Вы хотите праздновать "300-летие", потому что с этого формально первый раз Россия прозвучала. Мне же появляться на поле Полтавской битвы будет очень странно", — поделился Ющенко.

Он категорически отказался праздновать "их победу и наше поражение".

Национальная политика

У Путина постоянно возникал вопрос, почему Ющенко так много внимания уделяет вопросу национальной политики.

Тогдашний лидер Украины пытался объяснить российскому диктатору, что Украине необходимы свои национальные герои для укрепления национальной идентичности. Он подчеркивал важность восстановления исторической памяти.

Первой фигурой стал гетман Иван Мазепа.

"Для меня, говорю, национальный герой — это тот человек, который посвятил себя борьбе за независимость, суверенитет Украины и за свободу нации. Вот, пожалуйста, подставляйте сюда любую фамилию — если она соответствует этим двум параметрам, разделяете вы эту точку зрения или нет, или эти люди в Украине живут, или где-то еще — меня это меньше интересует. Если эти люди послужили таким образом Украине, это мои национальные герои", — привел подробности их разговора Ющенко.

Третий лидер Украины пытался подчеркнуть Путину, что есть два признака успешной страны:

решенный национальный вопрос;

демократия и свобода.

Ющенко отмечал в разговоре с Путиным, что успешное государство невозможно без сформированного национального самосознания и чествования собственных героев.

"Это я в случае о Бандере ему объяснял", — отметил он.

Реакция российского диктатора

Путин никогда не говорил "Нет".

"Даже странно вплоть до сегодняшнего дня. Думаю, что у него очень много аморальности, что позволяет потом подключать беспринципность", — добавил Ющенко.

Напомним, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко назвал настоящие планы российского диктатора Путина в отношении Украины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Путин планирует новые военные операции на территории стран НАТО.