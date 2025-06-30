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В РНБО розкрили справжні плани Путіна щодо України

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 23:03
Путін хоче захопити Одесу - в РНБО розкрили справжні плани диктатора
Володимир Путін. Фото: Reuters

В РНБО відреагували на повідомлення західних ЗМІ про нібито наміри російського диктатора Володимира Путіна захопити Одесу. Там запевнили, що, незалежно від його планів щодо України, йому не вдасться їх реалізувати.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

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Пост Коваленка. Фото: скриншот

Путін хоче знищити Україну повністю

Коваленко наголосив, що публікації про те, що Путін щось там планує окупувати — "це щось".

"Путін взагалі хоче повністю знищити Україну, але бажати він може чого завгодно. Немає жодного сенсу писати про його плани "окупувати Одесу" чи ще щось. Планувати може скільки завгодно, в нього не вийде", — акцентував керівник ЦПД.

Натомість Україна, додає він, планує знищення режиму Путіна.

"От і все. Памʼятайте про це. Все від нас залежить", — завершив Коваленко.

Раніше у Financial Times повідомили, що Росія не готова до перемир’я, а її ключовою метою є Одеса. За словами одного із західних чиновників, саме це місто зараз перебуває в центрі уваги Кремля. Путін вважає Одесу історично "російською", а її захоплення позбавить Україну доступу до головного морського порту.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін, ймовірно, хоче вийти з війни

А Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін планує нові військові операції на території НАТО. Він зазначив, що українська розвідка підтверджує цю інформацію.

Одеса володимир путін війна в Україні РНБО війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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