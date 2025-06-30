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В СНБО раскрыли настоящие планы Путина в отношении Украины

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 23:03
Путин хочет захватить Одессу - в СНБО раскрыли настоящие планы диктатора
Владимир Путин. Фото: Reuters

В СНБО отреагировали на сообщения западных СМИ о якобы намерениях российского диктатора Владимира Путина захватить Одессу. Там заверили, что, независимо от его планов в отношении Украины, ему не удастся их реализовать.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

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Пост Коваленко. Фото: скриншот

Путин хочет уничтожить Украину полностью

Коваленко отметил, что публикации о том, что Путин что-то там планирует оккупировать — "это нечто".

"Путин вообще хочет полностью уничтожить Украину, но желать он может чего угодно. Нет никакого смысла писать о его планах "оккупировать Одессу" или еще что-то. Планировать может сколько угодно, у него не получится", — акцентировал руководитель ЦПИ.

Зато Украина, добавляет он, планирует уничтожение режима Путина.

"Вот и все. Помните об этом. Все от нас зависит", — заключил Коваленко.

Ранее в Financial Times сообщили, что Россия не готова к перемирию, а ее ключевой целью является Одесса. По словам одного из западных чиновников, именно этот город сейчас находится в центре внимания Кремля. Путин считает Одессу исторически "русской", а ее захват лишит Украину доступа к главному морскому порту.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин, вероятно, хочет выйти из войны.

А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин планирует новые военные операции на территории НАТО. Он отметил, что украинская разведка подтверждает эту информацию.

Одесса владимир путин война в Украине РНБО війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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