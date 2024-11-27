Перемога України і вихід на кордони 1991 року - коментар Ющенка

Віктор Ющенко. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дефініція перемоги повинна включати не тільки лише вихід України на її кордони 1991 року. Перемога України повинна бути над режимом, а не лише над географією.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE сказав третій Президент України періоду 2005-2010 років — Віктор Ющенко.

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"А для цього перш за все має бути сформована солідарність у Європі. Бо путінське лихо після України перше куди добереться – то це до Європи. Бажано, щоби у Європі не запитували – по кому дзвін? По вас, по вас", — запевнив експрезидент.

Так він відповів на питання журналістки видання Новини.LIVE Галини Остаповець про те, якими мають бути перемовини поміж Україною та Росією, зважаючи на заяви нашого військово-політичного керівництва про те, що війна завершиться дипломатичними перемовинами.

"Маємо подалі відходити від кваліфікації цієї війни, як війна Росії проти України. Насправді Путін веде війну з усім західним світом. Він цього і не приховує, а Україна – перша, що є на черзі. І якщо ми не витримаємо цього бою — далі дорога на Варшаву і Берлін. Хто від цього виграє? Путін", — уточнив Ющенко.

Тому, на його переконання, Україна повинна підійти до політики єдиного фронту політика перемоги над Росією і путінським режимом.

Нагадаємо, за словами третього Президента України Віктора Ющенко, один із варіантів досягнення миру — це капітуляція. Проте після численних злочинів з боку Росії українське суспільство вже не погодиться на мир у такий спосіб.

Також на переконання Віктора Ющенко, якби Україна вступила в НАТО набагато раніше, зокрема, в 1995-1997 роках, вона була б на рівні з іншими країнами. Однак, тоді вступ нашої держави до Альянсу підтримувало дуже мало українців.

