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Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

25 листопада 2024 18:03
Галина Остаповець - Журналіст
Мирні переговори та політичні вбивства Кремля - інтерв'ю Ющенка
Віктор Ющенко. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст

Яким чином можуть пройти перемовини про мир поміж Україною та Росією і чому вихід України на кордони 1991 року не є перемогою — в бліц-інтерв'ю Новини.LIVE сказав Віктор Ющенко, третій президент України 2005-2010 років.

Якими мають бути перемовини між Україною та Росією, зважаючи на заяви нашого військово-політичного керівництва про те, що війна завершиться дипломатією?

— Маємо подалі відходити від кваліфікації цієї війни як війни Росії проти України. Насправді Путін веде війну з усім західним світом. Він цього і не приховує, а Україна — перша на черзі. Але якщо Україна не витримає цього бою і відкриє дорогу далі на Варшаву і Берлін, хто від цього виграє? Путін.

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Тому ми повинні підійти до політики єдиного фронту. Нам точка зору німецьких політиків, українських, французьких, британських, американських… У нас повинна бути єдина політика, і це політика перемоги над Росією і путінським режимом. 

Давайте не забувати, що у Росії більше 160 корінних народів. Візьмемо Татарстан. У нього збережена своя мова, віра, пам’ять, історія. І не менш важливе: Татарстан видобуває нафти трохи більше за Азербайджан. Знаходиться на Волзі, через Каспій має вихід до всього світу. Дати відповідь, якою б щасливою була ця територія, якби там проголосували про суверенну державу і політику? Однозначно, це рішення було би дуже позитивне... 

Віктор Ющенко
Віктор Ющенко і Галина Остаповець. Фото: скриншот відео

І коли ми сьогодні говоримо про дефініцію перемоги, то вона повинна включати не тільки вихід України на її кордони. Перемога повинна бути над режимом. Не лише над географією. А для цього перш за все має бути сформована солідарність у Європі. Бо путінське лихо після України перше, куди добереться, то це до Європи. Бажано, щоб у Європі не запитували, по кому дзвін. По вас, по вас. 

Чи вірите, що із приходом Трампа бойові дії закінчаться? 

— Принаймі, шанс є. Бо світ із кожним місяцем все глибше розуміє виклик, який приносить Путін. І навіть те, що він скинув балістичну ракету, говорить про те, що цих телепнів нічого не зупинить. Це загроза для всіх. Тому давайте виписувати не план миру, а план перемоги. 

Американська розвідка оприлюднила частково засекречений документ про замовлені Кремлем політичні вбивства. Ваше отруєння діоксидом у 2004 році — одне із них. Що ви про це думаєте?

— Путін — вбивця. Я вже говорив, якщо вийти на Хрещатик, то там на кожному стовпі написано "сповіщайте Міжнародний кримінальний суд". Його приїдуть і заберуть. Безумовно, його місце у тюрмі. Але майте на увазі, що у Росії приблизно 100 млн маленьких путіних. І як справлятися із цим лихом? Це не одноходовка. 

Не думаю, що когось сьогодні дивує, що Путін — вбивця, і перша мрія — його повинен судити Міжнародний кримінальний суд. 

Вірите, що побачимо його в Гаазі на лаві підсудних?

— Як європейці ми дуже програємо, якщо не доведемо діло Путіна і його режиму до суду. Суд має відбутися обов’язково, бо це найвище торжество справедливості, яку ми виношуємо. 

Якщо суду не буде і його хтось покладе у холодильник — гарно, але вищою точкою має бути публічний осуд. Тоді уроків для таких путіних, яких ще багато… Думаю, і в Європі такі є, не проявлені, але із такою ж філософією. Це було б корисніше для громади світу зрозуміти, що такого роду злочини, лихо і політика мають пройти осуд, а виконавці — понести кару. 

Нагадаємо, за словами експрезидента Віктора Ющенко, якби Україна вступила в НАТО набагато раніше, зокрема, в 1995-1997 роках, вона була б нарівні з іншими країнами. Однак тоді вступ нашої держави до Альянсу підтримувало дуже мало українців.

Також Віктор Ющенко переконаний, що "помаранчевий" Майдан 2004 року сформував нову основу зовнішньої політики України. Її суть полягала у припиненні орієнтації на Москву.

 

володимир путін Гаага Віктор Ющенко війна в Україні війна

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