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Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

25 ноября 2024 18:03
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Мирные переговоры и политические убийства Кремля – интервью Ющенко
Виктор Ющенко. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Как могут пройти переговоры о мире между Украиной и Россией и почему выход Украины на границы 1991 года не является победой — в блиц-интервью Новини.LIVE сказал Виктор Ющенко, третий Президент Украины, 2005-2010 годов.

Какими должны быть переговоры между Украиной и Россией, учитывая заявления нашего военно-политического руководства о том, что война завершится дипломатией.

— Мы должны дальше отходить от квалификации этой войны, как война России против Украины. На самом деле Путин ведет войну со всем западным миром. Он этого и не скрывает, а Украина – первая, что есть на очереди. Но если Украина не выдержит этого боя, то откроет дорогу дальше на Варшаву и Берлин и т.д. Кто от этого выиграет? Путин.

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Поэтому мы должны подойти к политике единого фронта. Нам точка зрения немецких политиков, украинских, французских, британских, американских… У нас должна быть единая политика и политика победы над Россией и путинским режимом.

Давайте не забывать, что в России больше 160 коренных народов. Возьмем Татарстан. У него сохранен свой язык, вера, память, история. Не менее важно: Татарстан добывает нефти чуть больше Азербайджана. Находится на Волге, через Каспий имеет выход ко всему миру. Ответить, как бы счастлива была эта территория, если бы там проголосовали о суверенном государстве и политике – однозначно, это решение было бы очень позитивное...

Виктор Ющенко
Виктор Ющенко и Галина Остаповец Фото: Скриншот видео

И когда мы сегодня говорим о дефиниции победы, то она должна включать не только выход Украины на ее границы. Не только над географией. А для этого, прежде всего, должна быть сформирована солидарность в Европе. Потому что путинская беда после Украины первой куда доберется – это в Европу. Желательно, чтобы в Европе не спрашивали – по ком колокол? По вас, по вас.

Верите ли вы, что с приходом Трампа боевые действия закончатся?

— По крайней мере, шанс есть. Потому что мир с каждым месяцем все глубже понимает вызов, который приносит Путин. И даже то, что он сбросил баллистическую ракету, говорит о том, что этих оболтусов ничего не остановит. Это опасность для всех. Потому давайте выписывать не план мира, а план победы.

Американская разведка обнародовала частично засекреченный документ о заказанных Кремлем политических убийствах. Ваше отравление диоксидом в 2004 году – одно из них. Что вы об этом думаете?

— Путин – убийца. Я уже говорил, если выйти на Крещатик, то там на каждом столбе написано "уведомляйте Международный уголовный суд". Безусловно, его место в тюрьме. Но имейте в виду, что у России примерно 100 млн маленьких путинов. И как справляться с этой бедой – это не одноходовка.

Не думаю, что кого-то сегодня удивляет, что Путин – убийца и первая мечта – должен судить Международный уголовный суд.

Верите, что увидим его в Гааге на скамье подсудимых?

— Как европейцы мы очень проигрываем, если не доведем дело Путина и его режима до суда. Суд должен состояться обязательно, потому что это высшее торжество справедливости, которую мы вынашиваем.

Если суда не будет и его кто-нибудь положит его в холодильник – хорошо, но высшей точкой должно быть публичное осуждение. Полезнее для общины мира, понять, что такого рода преступления, беда и политика должны пройти осуждение, а исполнители – понести наказание.

Напомним, по словам экс-президента Виктора Ющенко, если бы Украина вступила в НАТО гораздо раньше, в частности, в 1995-1997 годах, она была бы на уровне с другими странами. Однако тогда вступление нашего государства в Альянс поддерживало очень мало украинцев.

Также Виктор Ющенко убежден, что "оранжевый" Майдан 2004 сформировал новую основу внешней политики Украины. Ее суть заключалась в прекращении ориентации на Москву.

владимир путин Гаага Виктор Ющенко война в Украине війна

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