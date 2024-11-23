Ющенко объяснил роль Оранжевого Майдана в политической жизни Украины

Виктор Ющенко. Фото: Facebook

Бывший президент Украины Виктор Ющенко убежден, что "оранжевый" Майдан 2004 года сформировал новую основу внешней политики Украины. Ее суть заключалась в прекращении ориентации на Москву.

Такое мнение Ющенко высказал в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец в субботу, 23 ноября.

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В разговоре с ровесниками Оранжевой революции в Киеве третий президент Украины подчеркнул, что зло побеждает только тогда, когда на его сторону становится безразличный человек.

"Зло хрестоматийно не может быть сильнее добра. Но иногда оно побеждает, потому что на его сторону становится безразличный человек", — отметил Ющенко.

По мнению Ющенко, украинцам нужно не быть безразличными и обращать внимание на те страны, на которые хочется равняться. Речь идет, в частности, о национальной идентичности.

Политик обратил внимание, что любая успешная нация прежде всего искала те пути, которые ее консолидируют. Это становилось залогом успеха таких стран, как Япония и Южная Корея.

Также, по словам Ющенко, один из вариантов достижения мира — это капитуляция. Однако после многочисленных преступлений со стороны России украинское общество уже не согласится на мир таким образом.

Напомним, к 20-летию Оранжевой революции в Киеве открыли выставку "Нас не преодолеть". На событии присутствовал третий президент Украины Виктор Ющенко, который пообщался с собравшимися и подписал несколько флажков.