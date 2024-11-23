Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Американська розвідка вказала хто причетний до отруєння Ющенка arrow

Американська розвідка вказала хто причетний до отруєння Ющенка

23 листопада 2024 15:06
Анастасія Постоєнко - Редактор
Розвідка США сказала хто причетний до отруєння Віктора Ющенка
Експрезидент Віктор Ющенко. Фото: соцмережі Віктора Ющенка
Анастасія Постоєнко - Редактор

Офіс глави національної розвідки США оприлюднив раніше засекречений меморандум, який розкриває деталі цілеспрямованих вбивств політичних опонентів Володимира Путіна. Цей документ опублікували для громадськості після майже восьми років вимог розсекретити дані матеріали.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на документ розвідки. 

Читайте також:

Хто стоїть за отруєнням Ющенка

У доповіді йдеться про те, як Росія усувала політичних та опозиційних лідерів в ключових пострадянських країнах часто через їхню потенційну загрозу для інтересів Кремля.

Відтак у доповіді згадали й про отруєння експрезидента України Віктора Ющенка. Зокрема, його отруїли у 2004 році, коли він балотувався на пост глави держави. 

За твердженням його прихильників, російська розвідка ввела хімічний діоксин у їжу Ющенка, який тоді активно виступав за інтеграцію України із Заходом. Отруєння мало важкі наслідки для його здоров'я, але не зламало політичних амбіцій.

Чию ще смерть розвідка США пов'язує з діями Кремля

Інші випадки, пов’язані з Кремлем, включають підрив автомобіля колишнього керівника Ічкерії Зелімхана Яндарбієва, отруєння в Лондоні в 2006 році колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка та загадкову смерть бізнесмена Олександра Перепеличного в 2012 році під час пробіжки поруч із його будинком в Англії.

Розсекречена доповідь також вказує на можливі причетності Кремля до вбивств нелояльних Москві сепаратистів у східній Україні. Як приклад згадується вбивство у 2015 році "міністра оборони" так званої "ЛНР" Олександра Бєднова.

У доповіді зазначили, що ймовірність викладених фактів є "високою". Крім того, повідомляється, що Володимир Путін, імовірно, надав главі Чечні Рамзану Кадирову свободу дій для переслідування чеченців за кордоном. Більшість вбивств, приписуваних людям Кадирова, здійснювалися шляхом стрілянини, а от російські спецслужби застосовули й інші різні методи, у тому числі й отруєння.

Як отруїли Віктора Ющенка

Зазначимо, що Віктор Ющенко вечеряв із керівниками СБУ 5 вересня 2004 року, після чого відчув погіршення самопочуття. Спочатку симптоми були схожі на вірусну інфекцію, але незабаром на обличчі Ющенка з'явилися характерні зміни — шкіра набула сіруватого відтінку, виникли сильні висипи та набряки. 

Ющенка госпіталізували до Австрії, де лікарі діагностували отруєння діоксином — одним із найтоксичніших хімічних сполук. Концентрація діоксину в його організмі була у тисячі разів вищою за норму, а отруйна речовина була такою чистою, що походила з лабораторії Це отруєння спричинило хронічні проблеми зі здоров’ям та незворотні зміни шкіри обличчя.

Попри отруєння та значний вплив на здоров’я, Ющенко виграв вибори 2004 року після повторного голосування, яке було призначено через масштабні фальсифікації результатів

Нагадаємо,  в Офісі генерального прокурора нещодавно висловились щодо ходу розслідування справи про отруєння Віктора Ющенка

США розвідка отруєння Віктор Ющенко Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:06 Американська розвідка вказала хто причетний до отруєння Ющенка

14:45 Суд повернув Львову незаконно списану земельну ділянку

14:44 Бійці 3 ОШБр дронами атакували ворожі піхоту й техніку — відео

14:44 Оренда квартири в Одесі "з'їдає" майже пів зарплатні — деталі

14:40 Тренер збірної України заявив, що син Кличка зацікавить клуби НБА

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

14:36 Швейцарія покарала польську компанію за надання Україні снарядів

14:30 Яка середня зарплата в Україні — дані Пенсійного фонду

14:23 Киянка отримала вирок за жорстоке вбивство кота — рішення суду

14:19 Рютте вперше зустрівся із Трампом після виборів — яка мета

Новина з фото

14:14 Не знали в дитинстві — як відеоігри впливають на життя

15:06 Американська розвідка вказала хто причетний до отруєння Ющенка

14:45 Суд повернув Львову незаконно списану земельну ділянку

14:44 Бійці 3 ОШБр дронами атакували ворожі піхоту й техніку — відео

14:44 Оренда квартири в Одесі "з'їдає" майже пів зарплатні — деталі

14:40 Тренер збірної України заявив, що син Кличка зацікавить клуби НБА

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

14:36 Швейцарія покарала польську компанію за надання Україні снарядів

14:30 Яка середня зарплата в Україні — дані Пенсійного фонду

14:23 Киянка отримала вирок за жорстоке вбивство кота — рішення суду

14:19 Рютте вперше зустрівся із Трампом після виборів — яка мета

Новина з фото

14:14 Не знали в дитинстві — як відеоігри впливають на життя

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету