Розвідка США сказала хто причетний до отруєння Віктора Ющенка

Експрезидент Віктор Ющенко. Фото: соцмережі Віктора Ющенка

Офіс глави національної розвідки США оприлюднив раніше засекречений меморандум, який розкриває деталі цілеспрямованих вбивств політичних опонентів Володимира Путіна. Цей документ опублікували для громадськості після майже восьми років вимог розсекретити дані матеріали.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на документ розвідки.

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Хто стоїть за отруєнням Ющенка

У доповіді йдеться про те, як Росія усувала політичних та опозиційних лідерів в ключових пострадянських країнах часто через їхню потенційну загрозу для інтересів Кремля.

Відтак у доповіді згадали й про отруєння експрезидента України Віктора Ющенка. Зокрема, його отруїли у 2004 році, коли він балотувався на пост глави держави.

За твердженням його прихильників, російська розвідка ввела хімічний діоксин у їжу Ющенка, який тоді активно виступав за інтеграцію України із Заходом. Отруєння мало важкі наслідки для його здоров'я, але не зламало політичних амбіцій.

Чию ще смерть розвідка США пов'язує з діями Кремля

Інші випадки, пов’язані з Кремлем, включають підрив автомобіля колишнього керівника Ічкерії Зелімхана Яндарбієва, отруєння в Лондоні в 2006 році колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка та загадкову смерть бізнесмена Олександра Перепеличного в 2012 році під час пробіжки поруч із його будинком в Англії.

Розсекречена доповідь також вказує на можливі причетності Кремля до вбивств нелояльних Москві сепаратистів у східній Україні. Як приклад згадується вбивство у 2015 році "міністра оборони" так званої "ЛНР" Олександра Бєднова.

У доповіді зазначили, що ймовірність викладених фактів є "високою". Крім того, повідомляється, що Володимир Путін, імовірно, надав главі Чечні Рамзану Кадирову свободу дій для переслідування чеченців за кордоном. Більшість вбивств, приписуваних людям Кадирова, здійснювалися шляхом стрілянини, а от російські спецслужби застосовули й інші різні методи, у тому числі й отруєння.

Як отруїли Віктора Ющенка

Зазначимо, що Віктор Ющенко вечеряв із керівниками СБУ 5 вересня 2004 року, після чого відчув погіршення самопочуття. Спочатку симптоми були схожі на вірусну інфекцію, але незабаром на обличчі Ющенка з'явилися характерні зміни — шкіра набула сіруватого відтінку, виникли сильні висипи та набряки.

Ющенка госпіталізували до Австрії, де лікарі діагностували отруєння діоксином — одним із найтоксичніших хімічних сполук. Концентрація діоксину в його організмі була у тисячі разів вищою за норму, а отруйна речовина була такою чистою, що походила з лабораторії Це отруєння спричинило хронічні проблеми зі здоров’ям та незворотні зміни шкіри обличчя.

Попри отруєння та значний вплив на здоров’я, Ющенко виграв вибори 2004 року після повторного голосування, яке було призначено через масштабні фальсифікації результатів

Нагадаємо, в Офісі генерального прокурора нещодавно висловились щодо ходу розслідування справи про отруєння Віктора Ющенка.