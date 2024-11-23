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Американская разведка указала, кто причастен к отравлению Ющенко

23 ноября 2024 15:06
Анастасия Постоенко - Редактор
Разведка США сказала, кто причастен к отравлению Виктора Ющенко
Экс-президент Виктор Ющенко. Фото: соцсети Виктора Ющенко
Анастасия Постоенко - Редактор

Офис главы национальной разведки США обнародовал ранее засекреченный меморандум, раскрывающий детали целенаправленных убийств политических оппонентов Владимира Путина. Этот документ был опубликован для общественности после почти восьми лет требований рассекретить данные материалы.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ разведки.

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Кто стоит за отравлением Ющенко

В докладе говорится, как Россия устраняла политических и оппозиционных лидеров в ключевых постсоветских странах часто из-за их потенциальной угрозы для интересов Кремля.

В докладе вспомнили и об отравлении экс-президента Украины Виктора Ющенко. В частности, он был отравлен в 2004 году, когда он баллотировался на пост главы государства.

По утверждению его сторонников, российская разведка ввела химический диоксин в пищу Ющенко, тогда активно выступавшего за интеграцию Украины с Западом. Отравление имело тяжелые последствия для его здоровья, но не сломило политические амбиции.

Чью еще смерть разведка США связывает с действиями Кремля

Другие случаи, связанные с Кремлем, включают в себя подрыв автомобиля бывшего руководителя Ичкерии Зелимхана Яндарбиева, отравление в Лондоне в 2006 году бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и загадочную смерть бизнесмена Александра Перепеличного в 2012 году во время пробежки рядом с его домом в Англ.

Рассекреченный доклад также указывает на возможные причастности Кремля к убийствам нелояльных Москве сепаратистов в восточной Украине. В качестве примера упоминается убийство в 2015 году "министра обороны" так называемой "ЛНР" Александра Беднова.

В докладе отметили, что вероятность изложенных фактов "высокая". Кроме того, сообщается, что Владимир Путин, вероятно, предоставил главе Чечни Рамзану Кадырову свободу действий по преследованию чеченцев за границей. Большинство убийств, приписываемых людям Кадырова, совершалось путем стрельбы, а вот российские спецслужбы применили и другие методы, в том числе и отравление.

Как отравили Виктора Ющенко

Отметим, что Виктор Ющенко ужинал с руководителями СБУ 5 сентября 2004 года, после чего почувствовал ухудшение самочувствия. Сначала симптомы походили на вирусную инфекцию, но вскоре на лице Ющенко появились характерные изменения — кожа приобрела сероватый оттенок, возникли сильная сыпь и отеки.

Ющенко был госпитализирован в Австрию, где врачи диагностировали отравление диоксином — одним из самых токсичных химических соединений. Концентрация диоксина в его организме была в тысячи раз выше нормы, а ядовитое вещество было таким чистым, что происходило из лаборатории. Это отравление повлекло за собой хронические проблемы со здоровьем и необратимые изменения кожи лица.

Несмотря на отравление и значительное влияние на здоровье, Ющенко выиграл выборы 2004 года после повторного голосования, назначенного из-за масштабных фальсификаций результатов.

Напомним, в Офисе генерального прокурора недавно высказались о ходе расследования дела об отравлении Виктора Ющенко.

США разведка отравление Виктор Ющенко Россия

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