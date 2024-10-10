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В Україні вже 20 років триває досудове розслідування отруєння Ющенка

10 жовтня 2024 14:04
Карина Приходько - Редактор
Отруєння Ющенка — досудове розслідування триває вже 20 років
Колишній президент України Віктор Ющенко. Фото: facebook/@president.ukraine
Карина Приходько - Редактор

В Україні досі триває досудове розслідування у справі отруєння колишнього президента України Віктора Ющенка. Воно триває вже 20 років.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора на запит УП

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В ОГП заявили, що наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні досі триває.

У матеріалі йдеться, що згідно з даними слідства під час передвиборчої кампанії 6 вересня 2004 року Ющенко відчув значне погіршення здоров’я. Йому діагностували отруєння токсичною речовиною — діоксином. 

Тоді колишній керівник виборчого штабу Ющенка Олександр Зінченко повідомляв, що Генеральна прокуратура України 21 вересня 2004 року порушила кримінальну справу за статтею 112 Кримінального кодексу (замах на життя державного або громадського діяча).

Водночас в ОГП зараз кажуть, що прокурори здійснюють відповідний нагляд за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 21 листопада 2012 року за ознаками кримінального правопорушення. 

отруєння Ющенка
Відповідь на запит УП. Фото: УП

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що у Вінниці доглядальниця планувала отруїти пенсіонерку. За даними поліції, підозрювана збиралася вбити пенсіонерку, аби швидше стати власницею квартири.

суд отруєння Віктор Ющенко замах розслідування

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