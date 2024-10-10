Отравление Ющенко — досудебное расследование длится уже 20 лет

Бывший президент Украины Виктор Ющенко. Фото: facebook/@president.ukraine

В Украине до сих пор продолжается досудебное расследование по делу отравления бывшего президента Украины Виктора Ющенко. Она длится уже 20 лет.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора по запросу УП.

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Дело отравления Ющенко

В ОГП заявили, что в настоящее время досудебное расследование по уголовному производству до сих пор продолжается.

В материале говорится, что, согласно данным следствия, во время предвыборной кампании 6 сентября 2004 года Ющенко почувствовал значительное ухудшение здоровья. Ему диагностировали отравление токсическим веществом — диоксином.

Тогда бывший руководитель избирательного штаба Ющенко Александр Зинченко сообщал, что Генеральная прокуратура Украины 21 сентября 2004 года возбудила уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля).

В то же время, в ОГП сейчас говорят, что прокуроры осуществляют соответствующий надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования в уголовном производстве от 21 ноября 2012 года по признакам уголовного правонарушения.

Ответ на запрос УП. Фото: УП

Напомним, недавно мы сообщали, что в Виннице сиделка планировала отравить пенсионерку. По данным полиции, подозреваемая собиралась убить пенсионерку, чтобы поскорее стать владелицей квартиры.