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Вбиває з 2004 року — у США оприлюднили секретні данні про Путіна

23 листопада 2024 01:44
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Розвідка США оприлюднила звіт, в якому зазначає, що Путін імовірніше за все причетний до загадкових вбивств ворогів Кремля у РФ та за її межами
Диктатор РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Журналістам через багато років вдалось добитись від американської розвідки даних щодо підозр Володимира Путіна у замовних вбивствах своїх політичних конкурентів чи тих, кого він вважав зрадниками. Все це стало можливим завдяки Закону про свободу інформації (FOIA), згідно з яким кожен громадянин США має право отримати від державних організації потрібні йому данні чи затребувати оприлюднення інформації. 

У матеріалі журналіста-розслідувача Bloomberg News Джейсона Леопольда приводяться подробиці тих документів щодо Путіна, яких йому вдалось добитись від Офісу директора національної розвідки (ODNI).

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Після восьми років постійних запитів та сперечань журналіст-розслідувач добився оприлюднення меморандуму (повний текст), де містяться висновки щодо причетності Путіна до багатьох несподіваних смертей як у РФ, так і за її межами.

Звіт розвідки США щодо причетності Путіна до замовних вбивств. Фото: Bloomberg
Звіт розвідки США щодо причетності Путіна до замовних вбивств. Фото: Bloomberg

Джейсон Леопольд акцентує, що протягом багатьох років відбулася серія помітних смертей, починаючи з отруєння колишнього російського шпигуна Олександра Литвиненка в Лондоні у 2006 році.

У 2015 році було ще два випадки: спочатку був убитий російський політик і гучний критик Кремля Борис Нємцов.

Потім у Вашингтоні помер колишній "медійний цар" Путіна Михайло Лесін. Пізніше поліція повідомила, що він помер від удару тупим предметом після того, як кілька разів впав у готельному номері.

Борис Нємцов
Опозиціонер Борис Нємцов був вбитий у Москві у 2015 році в день народження Путіна навпроти Кремля. Замовники так і не знайдені. Фото: AP

Згідно з отриманими документами Bloomberg, управлінню директора національної розвідки (ODNI) було доручено підготувати секретну оцінку розвідданих для комітетів. Зокрема, йшлося про "використання Російською Федерацією з 1 січня 2000 року політичних вбивств як форми державного управління".

Директива Конгресу, про яку на той час майже не знала громадськість, також закликала ODNI підготувати список выдомих росіян, включаючи політиків, бізнесменів і журналістів, "які, за оцінкою розвідувального співтовариства, були вбиті російськими службами безпеки", і описати як і де вони були вбиті.

Що з'ясували в ODNI

На першій сторінці сказано, що йдеться не лише про вбивства за кордоном, які сталися "відколи Путін прийшов до влади у 2000 році". У документі чітко вказано, що "Путін, ймовірно, санкціонує вбивства високопоставлених осіб за кордоном", пише Джейсон Леопольд.

Фрагмент звіту розвідки СШа що причетності РФ до вбивст за межами країни. Фото: Bloomberg
Фрагмент звіту розвідки США що причетності РФ до вбивств за межами країни. Фото: Bloomberg

Відповідно до оцінки, "перший явний випадок", коли Путін замовив вбивство за кордоном, стався у 2004 році в Катарі. Там пара офіцерів російської військової розвідки була засуджена за вбивство лідера Чечні Зелімхана Яндарбієва.

Ще один цікавий уривок: у ньому говориться, що цілями Путіна є перебіжчики з розвідки або дисиденти, такі як російський бізнесмен Олександр Перепіличний, якого було вбито за допомогою біологічного токсину у Великій Британії у 2012 році незадовго до того, як він мав дати свідчення про кремлівську мережу шахрайства з податками. 

Фрагмент документу розвідки США щодо вбивства Олександра Перепіличного. Фото: Bloomberg
Фрагмент документу розвідки США щодо вбивства Олександра Перепіличного. Фото: Bloomberg

Далі у звіті ODNI вказуються імена інших високопоставлених осіб, яких Путін, "ймовірно", наказав убити, і зазначається, що він прагне ліквідувати "непідпорядкованих сепаратистів в Україні", як-от Олександра Бєднова, який очолював міліційний загін та був вбитий у 2015 році.

Наостанок журналіст-розслідувач Bloomberg зауважує, що попри застарілість звіту, він все ще має велику актуальність сьогодні. Два тижні тому у CBS News повідомили, що є докази продовження вбивств Путіним після широкомасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Раніше ми писали, що Путін, скоріш за все, не зупиниться в Україні та може спробувати поширити вплив своєї держави на країни Балтії.

Нагадуємо, що, за інформацією ЗМІ, Росія готова до переговорів із новообраним президентом США Дональдом Трампом, але без територіальних поступок.

США розвідка опозиція володимир путін вбивство репресії

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