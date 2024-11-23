Розвідка США оприлюднила звіт, в якому зазначає, що Путін імовірніше за все причетний до загадкових вбивств ворогів Кремля у РФ та за її межами

Диктатор РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Журналістам через багато років вдалось добитись від американської розвідки даних щодо підозр Володимира Путіна у замовних вбивствах своїх політичних конкурентів чи тих, кого він вважав зрадниками. Все це стало можливим завдяки Закону про свободу інформації (FOIA), згідно з яким кожен громадянин США має право отримати від державних організації потрібні йому данні чи затребувати оприлюднення інформації.

У матеріалі журналіста-розслідувача Bloomberg News Джейсона Леопольда приводяться подробиці тих документів щодо Путіна, яких йому вдалось добитись від Офісу директора національної розвідки (ODNI).

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Після восьми років постійних запитів та сперечань журналіст-розслідувач добився оприлюднення меморандуму (повний текст), де містяться висновки щодо причетності Путіна до багатьох несподіваних смертей як у РФ, так і за її межами.

Звіт розвідки США щодо причетності Путіна до замовних вбивств. Фото: Bloomberg

Джейсон Леопольд акцентує, що протягом багатьох років відбулася серія помітних смертей, починаючи з отруєння колишнього російського шпигуна Олександра Литвиненка в Лондоні у 2006 році.

У 2015 році було ще два випадки: спочатку був убитий російський політик і гучний критик Кремля Борис Нємцов.

Потім у Вашингтоні помер колишній "медійний цар" Путіна Михайло Лесін. Пізніше поліція повідомила, що він помер від удару тупим предметом після того, як кілька разів впав у готельному номері.

Опозиціонер Борис Нємцов був вбитий у Москві у 2015 році в день народження Путіна навпроти Кремля. Замовники так і не знайдені. Фото: AP

Згідно з отриманими документами Bloomberg, управлінню директора національної розвідки (ODNI) було доручено підготувати секретну оцінку розвідданих для комітетів. Зокрема, йшлося про "використання Російською Федерацією з 1 січня 2000 року політичних вбивств як форми державного управління".

Директива Конгресу, про яку на той час майже не знала громадськість, також закликала ODNI підготувати список выдомих росіян, включаючи політиків, бізнесменів і журналістів, "які, за оцінкою розвідувального співтовариства, були вбиті російськими службами безпеки", і описати як і де вони були вбиті.

Що з'ясували в ODNI

На першій сторінці сказано, що йдеться не лише про вбивства за кордоном, які сталися "відколи Путін прийшов до влади у 2000 році". У документі чітко вказано, що "Путін, ймовірно, санкціонує вбивства високопоставлених осіб за кордоном", пише Джейсон Леопольд.

Фрагмент звіту розвідки США що причетності РФ до вбивств за межами країни. Фото: Bloomberg

Відповідно до оцінки, "перший явний випадок", коли Путін замовив вбивство за кордоном, стався у 2004 році в Катарі. Там пара офіцерів російської військової розвідки була засуджена за вбивство лідера Чечні Зелімхана Яндарбієва.

Ще один цікавий уривок: у ньому говориться, що цілями Путіна є перебіжчики з розвідки або дисиденти, такі як російський бізнесмен Олександр Перепіличний, якого було вбито за допомогою біологічного токсину у Великій Британії у 2012 році незадовго до того, як він мав дати свідчення про кремлівську мережу шахрайства з податками.

Фрагмент документу розвідки США щодо вбивства Олександра Перепіличного. Фото: Bloomberg

Далі у звіті ODNI вказуються імена інших високопоставлених осіб, яких Путін, "ймовірно", наказав убити, і зазначається, що він прагне ліквідувати "непідпорядкованих сепаратистів в Україні", як-от Олександра Бєднова, який очолював міліційний загін та був вбитий у 2015 році.

Наостанок журналіст-розслідувач Bloomberg зауважує, що попри застарілість звіту, він все ще має велику актуальність сьогодні. Два тижні тому у CBS News повідомили, що є докази продовження вбивств Путіним після широкомасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

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