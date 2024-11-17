Путін веде гібридну війну проти Європи — WELT

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Росія активно атакує європейську інфраструктуру, і, на думку західних розвідок, це лише початок. Диктатор Володимир Путін, скоріш за все, не зупиниться на Україні та може спробувати поширити вплив своєї держави на країни Балтії.

Про це йдеться у матеріалі видання WELT.

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Росія атакує Європу

На думку аналітиків видання, зараз Путін веде гібридну війну, використовуючи кібератаки, дезінформацію та саботаж.

Німеччина вже відчула посилення російського шпигунства. Посадовці підтверджують збільшення кількості атак у реальному світі та кіберпросторі.

Як зазначає видання, термін "гібридна війна" був введений російськими військовими ще у 2013 році. Стратегія її ведення включає не лише ІПСО, але й фінансування проросійських політичних сил у Європі та порушення повітряного простору НАТО російськими літаками.

Раніше ми повідомляли, що у Bild розкрили, як готувалась розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з Путіним.

Нагадуємо, що колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував телефонний дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до Путіна.