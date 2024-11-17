Путин ведет гибридную войну против Европы - WELT

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Россия активно атакует европейскую инфраструктуру, и, по мнению западных разведок, это только начало. Диктатор Владимир Путин, скорее всего, не остановится на Украине и может попытаться распространить влияние своего государства на страны Балтии.

Об этом говорится в материале издания WELT.

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Россия атакует Европу

По мнению аналитиков издания, сейчас Путин ведет гибридную войну, используя кибератаки, дезинформацию и саботаж.

Германия уже ощутила усиление русского шпионажа. Чиновники подтверждают увеличение количества атак в реальном мире и киберпространстве.

Как отмечает издание, термин "гибридная война" был введен российскими военными еще в 2013 году. Стратегия ее ведения включает не только ИПСО, но и финансирование пророссийских политических сил в Европе и нарушение воздушного пространства НАТО российскими самолетами.

Ранее мы сообщали, что у Bild раскрыли, как готовился разговор канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным.

Напомним, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон прокомментировал телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца в Путин.