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Путін готовий до переговорів з Трампом, але є нюанс, — Reuters

20 листопада 2024 12:28
Галина Шподарева - редактор
Путін готовий до переговорів з Трампом щодо України — ЗМІ
Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Росія готова до переговорів із новообраним президентом США Дональдом Трампом, але без територіальних поступок. Також російський диктатор Володимир Путін вважає, що Україна повинна залишатися нейтральною "за будь-якої угоди". Позиція Києва — кожен російський солдат має бути вигнаний.

Про це пише видання Reuters у середу, 20 листопада. 

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Настрої Кремля

Президент Росії Володимир Путін відкритий до обговорення припинення війни в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом, однак виключає значні територіальні поступки та наполягає на нейтральному статусі України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з позицією Кремля.

Умови Москви

Путін погоджується заморозити конфлікт уздовж лінії фронту, але без поступок у чотирьох областях — Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській. Попри те, що ці регіони проголошені Росією її територією, близько 26 тисяч квадратних кілометрів там досі контролюються Україною.

Росія може розглянути можливість відведення військ із невеликих територій у Харківській і Миколаївській областях. Водночас Кремль заявляє, що будь-яка угода повинна "відображати реалії", зокрема зафіксувати відмову України від амбіцій щодо НАТО.

"Якщо не буде нейтралітету, то важко уявити собі існування будь-яких добросусідських відносин між Росією і Україною", — заявив Путін під час дискусії на Валдаї.

Реакція Києва

Україна, зі свого боку, категорично відкидає умови Кремля. Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен російський солдат повинен залишити територію України в межах кордонів 1991 року. Однак, за оцінками американських військових експертів, це завдання є надзвичайно амбітним.

Вплив США

Джерела у Кремлі вважають, що дозвіл президента США Джо Байдена на застосування ракет ATACMS Україною може ускладнити переговори. Такі удари Росія розцінює як серйозну ескалацію.

Тим часом Трамп, який обіцяє "швидке завершення війни", заявив про готовність говорити безпосередньо з Путіним. Директор його комунікацій Стівен Чунг зазначив, що Трамп є "єдиною людиною", здатною об’єднати сторони заради миру.

Чи можливе врегулювання конфлікту за таких умов, залишається відкритим питанням. Однак Росія сигналізує, що без поступок від Заходу продовжуватиме бойові дії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про скорочення допомоги Україні від США. Він запевнив, що підтримує контакти з Дональдом Трампом та не зважає на неофіційні публікації в ЗМІ.

Також Новини.LIVE писали, що Україна готова розглядати мирні переговори з РФ лише за умови наявності ефективних механізмів тиску. Таку заяву зробив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

США володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні Росія

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