Путин готов к переговорам с Трампом по поводу Украины — СМІ

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Россия готова к переговорам с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, но без территориальных уступок. Также российский диктатор Владимир Путин считает, что Украина должна оставаться нейтральной "при любом соглашении". Позиция Киева — каждый оккупант должен быть изгнан.

Об этом пишет издание Reuters в среду, 20 ноября.

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Настроения Кремля

Путин соглашается заморозить конфликт вдоль линии фронта, но без уступок в четырех областях — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Несмотря на то, что эти регионы провозглашены Россией ее территорией, около 26 тысяч квадратных километров там до сих пор контролируются Украиной.

Россия может рассмотреть возможность отвода войск с небольших территорий в Харьковской и Николаевской областях. В то же время Кремль заявляет, что любое соглашение должно "отражать реалии", в частности зафиксировать отказ Украины от амбиций относительно НАТО.

"Если не будет нейтралитета, то трудно представить себе существование каких-либо добрососедских отношений между Россией и Украиной", — заявил Путин во время дискуссии на Валдае.

Реакция Киева

Украина, в свою очередь, категорически отвергает условия Кремля. Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый российский солдат должен покинуть территорию Украины в пределах границ 1991 года. Однако, по оценкам американских военных экспертов, эта задача является чрезвычайно амбициозной.

Влияние США

Источники в Кремле считают, что разрешение президента США Джо Байдена на применение ракет ATACMS Украиной может осложнить переговоры. Такие удары Россия расценивает как серьезную эскалацию.

Тем временем Трамп, который обещает "быстрое завершение войны", заявил о готовности говорить напрямую с Путиным. Директор его коммуникаций Стивен Чунг отметил, что Трамп является "единственным человеком", способным объединить стороны ради мира.

Возможно ли урегулирование конфликта в таких условиях, остается открытым вопросом. Однако Россия сигнализирует, что без уступок от Запада будет продолжать боевые действия.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о сокращении помощи Украине от США. Он заверил, что поддерживает контакты с Дональдом Трампом и не учитывает неофициальные публикации в СМИ.

Также Новини.LIVE писали, что Украина готова рассматривать мирные переговоры с РФ только при наличии эффективных механизмов давления. Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.