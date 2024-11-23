Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Убивает с 2000 года — США обнародовали секретные данные о Путине arrow

Убивает с 2000 года — США обнародовали секретные данные о Путине

23 ноября 2024 01:44
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Разведка США обнародовала отчет, в котором отмечает, что Путин, скорее всего, причастен к загадочным убийствам врагов Кремля в РФ и за ее пределами
Диктатор РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Журналистам много лет спустя удалось добиться от американской разведки данных о подозрениях Владимира Путина в заказных убийствах своих политических конкурентов или тех, кого он считал предателями. Все это стало возможным благодаря Закону о свободе информации (FOIA), согласно которому каждый гражданин США имеет право получить от государственных организаций нужные ему данные или потребовать обнародования информации.

В материале журналиста-расследователя Bloomberg News Джейсона Леопольда приводятся подробности документов о Путине, получение которых ему удалось добиться от Офиса директора национальной разведки (ODNI).

Читайте также:

Самые известные жертвы Путина

После восьми лет постоянных запросов и споров журналист-расследователь добился обнародования меморандума (полный текст), где содержатся выводы о причастности Путина ко многим неожиданным смертям как в РФ, так и за ее пределами.

Отчет разведки США о причастности Путина к заказным убийствам. Фото: Bloomberg
Отчет разведки США о причастности Путина к заказным убийствам. Фото: Bloomberg

Джейсон Леопольд акцентирует, что на протяжении многих лет произошла серия заметных смертей, начиная с отравления бывшего российского шпиона Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

В 2015 году было еще два случая: сначала был убит российский политик и критик Кремля Борис Немцов.

Затем в Вашингтоне скончался бывший "медийный царь" Путина Михаил Лесин. Позже полиция сообщила, что он скончался от удара тупым предметом после того, как несколько раз упал в гостиничном номере.

Борис Немцов
Оппозиционер Борис Немцов был убит в Москве в 2015 году в день рождения Путина напротив Кремля. Заказчики так и не найдены. Фото: AP

 

Согласно полученным документам Bloomberg, управлению директора национальной разведки (ODNI) было поручено подготовить секретную оценку разведданных для комитетов. В частности, речь шла об "использовании Российской Федерацией с 1 января 2000 года политических убийств как формы государственного управления".

Директива Конгресса, о которой в то время почти не знала общественность, также призвала ODNI подготовить список известных россиян, включая политиков, бизнесменов и журналистов, "которые, по оценке разведывательного сообщества, были убиты российскими службами безопасности", и описать, как и где они были убиты.

Что выяснили в ODNI

На первой странице сказано, что речь идет не только об убийствах за рубежом, которые произошли "с тех пор, как Путин пришел к власти в 2000 году". В документе четко указано, что "Путин, предположительно, санкционирует убийства высокопоставленных лиц за границей", пишет Джейсон Леопольд.

Фрагмент отчета разведки США и причастности РФ к убийствам за пределами страны. Фото: Bloomberg
Фрагмент отчета разведки США о причастности РФ к убийствам за пределами страны. Фото: Bloomberg

Согласно оценке, "первый явный случай", когда Путин заказал убийство за границей, произошел в 2004 году в Катаре. Там пара офицеров российской военной разведки была осуждена за убийство лидера Чечни Зелимхана Яндарбиева.

Еще один интересный отрывок: в нем говорится, что целями Путина являются перебежчики из разведки или диссиденты, такие как российский бизнесмен Александр Перепилический, убитый с помощью биологического токсина в Великобритании в 2012 году незадолго до того, как он должен был дать показания о кремлевской сети мошенничества с налогами.

Фрагмент документа разведки США по убийству Александра Перепиличного. Фото: Bloomberg
Фрагмент документа разведки США по убийству Александра Перепиличного. Фото: Bloomberg

Далее в отчете ODNI указываются имена других высокопоставленных лиц, которых Путин, "вероятно", приказал убить, и отмечается, что он стремится ликвидировать "не подчиняющихся сепаратистов в Украине", например, Александра Беднова, возглавлявшего милицейский отряд и убитого в 2015 году.

Напоследок журналист-расследователь Bloomberg отмечает, что, несмотря на устаревший отчет, он все еще имеет большую актуальность сегодня. Две недели назад в CBS News сообщили, что есть доказательства продолжения убийств Путиным после широкомасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Ранее мы писали, что Путин, скорее всего, не остановится в Украине и может попытаться распространить влияние своего государства на страны Балтии.

Напомним, что, по информации СМИ, Россия готова к переговорам с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, но без территориальных уступок.

США разведка оппозиция владимир путин убийство репрессии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:44 Убивает с 2000 года — США обнародовали секретные данные о Путине

01:32 Мужчину мобилизовали, несмотря на отсрочку — что решил суд

01:30 Военнообязанный применил против ТЦК слезоточивый газ

00:30 Как податься на вакансию в ВСУ, если уже призвали в ТЦК

00:20 В части Киева три дня не будет работать оповещение о тревоге

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

00:11 Надо готовиться к худшему — премьер Польши сделал заявление

22 ноября 2024

23:59 В ГУР подтвердили планы России по разделу Украины

23:59 Водителям приготовиться — какая погода будет завтра во Львове

23:43 Разведка сорвала планы РФ наступать в двух областях, — СМИ

23:43 У оккупантов есть конкретная цель на зиму — в ГУР заявили какая

01:44 Убивает с 2000 года — США обнародовали секретные данные о Путине

01:32 Мужчину мобилизовали, несмотря на отсрочку — что решил суд

01:30 Военнообязанный применил против ТЦК слезоточивый газ

00:30 Как податься на вакансию в ВСУ, если уже призвали в ТЦК

00:20 В части Киева три дня не будет работать оповещение о тревоге

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

00:11 Надо готовиться к худшему — премьер Польши сделал заявление

22 ноября 2024

23:59 В ГУР подтвердили планы России по разделу Украины

23:59 Водителям приготовиться — какая погода будет завтра во Львове

23:43 Разведка сорвала планы РФ наступать в двух областях, — СМИ

23:43 У оккупантов есть конкретная цель на зиму — в ГУР заявили какая

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету