Разведка США обнародовала отчет, в котором отмечает, что Путин, скорее всего, причастен к загадочным убийствам врагов Кремля в РФ и за ее пределами

Диктатор РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Журналистам много лет спустя удалось добиться от американской разведки данных о подозрениях Владимира Путина в заказных убийствах своих политических конкурентов или тех, кого он считал предателями. Все это стало возможным благодаря Закону о свободе информации (FOIA), согласно которому каждый гражданин США имеет право получить от государственных организаций нужные ему данные или потребовать обнародования информации.

В материале журналиста-расследователя Bloomberg News Джейсона Леопольда приводятся подробности документов о Путине, получение которых ему удалось добиться от Офиса директора национальной разведки (ODNI).

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После восьми лет постоянных запросов и споров журналист-расследователь добился обнародования меморандума (полный текст), где содержатся выводы о причастности Путина ко многим неожиданным смертям как в РФ, так и за ее пределами.

Отчет разведки США о причастности Путина к заказным убийствам. Фото: Bloomberg

Джейсон Леопольд акцентирует, что на протяжении многих лет произошла серия заметных смертей, начиная с отравления бывшего российского шпиона Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

В 2015 году было еще два случая: сначала был убит российский политик и критик Кремля Борис Немцов.

Затем в Вашингтоне скончался бывший "медийный царь" Путина Михаил Лесин. Позже полиция сообщила, что он скончался от удара тупым предметом после того, как несколько раз упал в гостиничном номере.

Оппозиционер Борис Немцов был убит в Москве в 2015 году в день рождения Путина напротив Кремля. Заказчики так и не найдены. Фото: AP

Согласно полученным документам Bloomberg, управлению директора национальной разведки (ODNI) было поручено подготовить секретную оценку разведданных для комитетов. В частности, речь шла об "использовании Российской Федерацией с 1 января 2000 года политических убийств как формы государственного управления".

Директива Конгресса, о которой в то время почти не знала общественность, также призвала ODNI подготовить список известных россиян, включая политиков, бизнесменов и журналистов, "которые, по оценке разведывательного сообщества, были убиты российскими службами безопасности", и описать, как и где они были убиты.

Что выяснили в ODNI

На первой странице сказано, что речь идет не только об убийствах за рубежом, которые произошли "с тех пор, как Путин пришел к власти в 2000 году". В документе четко указано, что "Путин, предположительно, санкционирует убийства высокопоставленных лиц за границей", пишет Джейсон Леопольд.

Фрагмент отчета разведки США о причастности РФ к убийствам за пределами страны. Фото: Bloomberg

Согласно оценке, "первый явный случай", когда Путин заказал убийство за границей, произошел в 2004 году в Катаре. Там пара офицеров российской военной разведки была осуждена за убийство лидера Чечни Зелимхана Яндарбиева.

Еще один интересный отрывок: в нем говорится, что целями Путина являются перебежчики из разведки или диссиденты, такие как российский бизнесмен Александр Перепилический, убитый с помощью биологического токсина в Великобритании в 2012 году незадолго до того, как он должен был дать показания о кремлевской сети мошенничества с налогами.

Фрагмент документа разведки США по убийству Александра Перепиличного. Фото: Bloomberg

Далее в отчете ODNI указываются имена других высокопоставленных лиц, которых Путин, "вероятно", приказал убить, и отмечается, что он стремится ликвидировать "не подчиняющихся сепаратистов в Украине", например, Александра Беднова, возглавлявшего милицейский отряд и убитого в 2015 году.

Напоследок журналист-расследователь Bloomberg отмечает, что, несмотря на устаревший отчет, он все еще имеет большую актуальность сегодня. Две недели назад в CBS News сообщили, что есть доказательства продолжения убийств Путиным после широкомасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

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