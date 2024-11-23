Ющенко пояснив роль Помаранчевого Майдану у політичному житті України

Віктор Ющенко. Фото: Facebook

Колишній президент України Віктор Ющенко переконаний, що "помаранчевий" Майдан 2004 року сформував нову основу зовнішньої політики України. Її суть полягала у припиненні орієнтації на Москву.

Таку думку Ющенко висловив у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець у суботу, 23 листопада.

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У розмові з ровесниками Помаранчевої революції у Києві третій президент України наголосив, що зло перемагає лише тоді, коли на його бік стає байдужа людина.

"Зло хрестоматійно не може бути сильнішим за добро. Але інколи воно перемагає, тому що на його бік стає байдужа людина", — зазначив Ющенко.

На думку Ющенка, українцям потрібно не бути байдужими й звертати увагу на ті країни, на які хочеться рівнятися. Йдеться, зокрема, про національну ідентичність.

Політик звернув увагу, що будь-яка успішна нація передусім шукала ті шляхи, які її консолідують. Це і ставало запорукою успіху таких країн, як Японія та Південна Корея.

Також, за словами Ющенка, один із варіантів досягнення миру — це капітуляція. Проте після численних злочинів з боку Росії українське суспільство вже не погодиться на мир у такий спосіб.

Нагадаємо, до 20-ї річниці Помаранчевої революції в Києві відкрили виставку "Нас не подолати". На події був присутній третій президент України Віктор Ющенко, який поспілкувався з присутніми та підписав декілька прапорців.