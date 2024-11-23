Війна в Україні — Ющенко назвав варіанти досягнення миру

Третій президент України Віктор Ющенко. Фото: Новини.LIVE

Один із варіантів досягення миру — це капітуляція. Проте після численних злочинів з боку Росії українське суспільство вже не погодиться на мир у такий спосіб.

Про це повідомив третій президент України Віктор Ющенко під час спілкування із присутніми на виставці "Нас не подолати" у п'ятницю, 22 листопада.

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Ющенко заявив про те, що мир переважно наступає у двох випадках — програш або капітуляція. За його словами, у такому разі країна втрачає все.

"Ми ж розуміємо, що мир настає як вже завершене діло. Мир практично настає у двох варіантах: коли ви програли або коли ви підписали капітуляцію і у вас мир. Ви втратили свою землю, пам'ять своїх батьків і дідідів, забули подвиги тих борців, що боролися за кожний квадратний сантиметр", — зауважив третій президент України.

Проте експрезидент переконаний, що після численних злочинів збоку Росії українці не погодяться на жоден із цих варіантів.

"І мир буває після перемоги. Хто за який мир? Я переконаний, що українське суспільство за ці 30 років перейшло до точки, де на капітуляцію ніхто не піде. Я не уявляю собі фотографії, щоб хтось подавав Путіну руку після того, що він щодня знищує наших дітей", — наголосив Ющенко.

Нагадаємо, до 20-ї річниці Помаранчевої революції в Києві відкрили виставку "Нас не подолати". На події був присутній третій президент України Віктор Ющенко, який поспілкувався з присутніми та підписав декілька прапорців.

Раніше ми писали про те, що американська розвідка вказала, хто причетний до отруєння Ющенка. Документ опублікували для громадськості після майже восьми років вимог розсекретити ці матеріали.