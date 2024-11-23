Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Українці не підуть на капітуляцію — Ющенко назвав варіанти миру arrow

Українці не підуть на капітуляцію — Ющенко назвав варіанти миру

23 листопада 2024 15:56
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — Ющенко назвав варіанти досягнення миру
Третій президент України Віктор Ющенко. Фото: Новини.LIVE
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Один із варіантів досягення миру — це капітуляція. Проте після численних злочинів з боку Росії українське суспільство вже не погодиться на мир у такий спосіб.

Про це повідомив третій президент України Віктор Ющенко під час спілкування із присутніми на виставці "Нас не подолати" у п'ятницю, 22 листопада. 

Читайте також:

Ющенко про перемогу України у війні

Ющенко заявив про те, що мир переважно наступає у двох випадках — програш або капітуляція. За його словами, у такому разі країна втрачає все.

"Ми ж розуміємо, що мир настає як вже завершене діло. Мир практично настає у двох варіантах: коли ви програли або коли ви підписали капітуляцію і у вас мир. Ви втратили свою землю, пам'ять своїх батьків і дідідів, забули подвиги тих борців, що боролися за кожний квадратний сантиметр", — зауважив третій президент України.

Проте експрезидент переконаний, що після численних злочинів збоку Росії українці не погодяться на жоден із цих варіантів. 

"І мир буває після перемоги. Хто за який мир? Я переконаний, що українське суспільство за ці 30 років перейшло до точки, де на капітуляцію ніхто не піде. Я не уявляю собі фотографії, щоб хтось подавав Путіну руку після того, що він щодня знищує наших дітей", — наголосив Ющенко. 

 

Нагадаємо, до 20-ї річниці Помаранчевої революції в Києві відкрили виставку "Нас не подолати". На події був присутній третій президент України Віктор Ющенко, який поспілкувався з присутніми та підписав декілька прапорців.

Раніше ми писали про те, що американська розвідка вказала, хто причетний до отруєння Ющенка. Документ опублікували для громадськості після майже восьми років вимог розсекретити ці матеріали.

українці Віктор Ющенко війна в Україні війна Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:39 Українців мордували голодом за національність, — Зеленський

16:33 В Голлівуді знімуть фільм про донецький Шахтар

16:18 Удар по Одесі — стала відома кількість постраждалих поліцейських

Новина з фото

16:15 Буковель під мікроскопом — чи вартий відпочинок своїх грошей

16:14 На гумовому човні через Тису — прикордонники затримали групу осіб

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

15:56 Українці не підуть на капітуляцію — Ющенко назвав варіанти миру

15:46 Зведення будинків для ВПО на Миколаївщині — грошей треба більше

15:25 Як відмовитись від мобілізації за системою рекрутингу — нюанси

15:19 У Харкові нічний мороз значно посилиться — прогноз на завтра

15:19 РФ атакує новими дронами зі шрапнеллю — чим вони небезпечні

16:39 Українців мордували голодом за національність, — Зеленський

16:33 В Голлівуді знімуть фільм про донецький Шахтар

16:18 Удар по Одесі — стала відома кількість постраждалих поліцейських

Новина з фото

16:15 Буковель під мікроскопом — чи вартий відпочинок своїх грошей

16:14 На гумовому човні через Тису — прикордонники затримали групу осіб

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

15:56 Українці не підуть на капітуляцію — Ющенко назвав варіанти миру

15:46 Зведення будинків для ВПО на Миколаївщині — грошей треба більше

15:25 Як відмовитись від мобілізації за системою рекрутингу — нюанси

15:19 У Харкові нічний мороз значно посилиться — прогноз на завтра

15:19 РФ атакує новими дронами зі шрапнеллю — чим вони небезпечні

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету