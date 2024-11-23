Война в Украине — Ющенко назвал варианты достижения мира

Третий президент Украины Виктор Ющенко. Фото: Новини.LIVE.

Один из вариантов достижения мира — это капитуляция. Однако после многочисленных преступлений со стороны России украинское общество уже не согласится на мир таким образом.

Об этом сообщил третий президент Украины Виктор Ющенко во время общения с собравшимися на выставке "Нас не подолати" в пятницу, 22 ноября.

Читайте также:

Ющенко о победе Украины в войне

Ющенко заявил о том, что мир преимущественно наступает в двух случаях — проигрыш или капитуляция. По его словам, в таком случае страна теряет все.

"Мы же понимаем, что мир наступает как уже завершенное дело. Мир практически наступает в двух вариантах: когда вы проиграли или когда вы подписали капитуляцию и у вас мир. Вы потеряли свою землю, память своих отцов и дедов, забыли подвиги тех борцов, которые боролись за каждый квадратный сантиметр", — отметил третий президент Украины.

Однако экс-президент убежден, что после многочисленных преступлений со стороны России украинцы не согласятся ни на один из этих вариантов.

"И мир бывает после победы. Кто за какой мир? Я убежден, что украинское общество за эти 30 лет перешло к точке, где на капитуляцию никто не пойдет. Я не представляю себе фотографии, чтобы кто-то подавал Путину руку после того, что он ежедневно уничтожает наших детей", — подчеркнул Ющенко.

Напомним, к 20-летию Оранжевой революции в Киеве открыли выставку "Нас не подолати". На событии присутствовал третий президент Украины Виктор Ющенко, который пообщался с собравшимися и подписал несколько флажков.

Ранее мы писали о том, что американская разведка указала, кто причастен к отравлению Ющенка. Документ был опубликован для общественности после почти восьми лет требований рассекретить эти материалы.