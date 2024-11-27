Победа Украины и выход на границы 1991 года - комментарий Ющенко

Виктор Ющенко. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дефиниция победы должна включать не только выход Украины на ее границы 1991 года. Победа Украины должна быть над режимом, а не только географией.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал третий Президент Украины периода 2005-2010 годов — Виктор Ющенко.

Читайте также:

"А для этого прежде всего должна быть сформирована солидарность в Европе. Потому что путинская беда после Украины первой куда доберется — это в Европу. Желательно, чтобы в Европе не спрашивали — по кому звон? По вас, по вас", — заверил экс-президент.

Так он ответил на вопросы журналистки издания Новини.LIVE Галины Остаповец о том, какими должны быть переговоры между Украиной и Россией, учитывая заявления нашего военно-политического руководства о том, что война завершится дипломатическими переговорами.

"Должны дальше отходить от квалификации этой войны, как война России против Украины. На самом деле Путин ведет войну со всем западным миром. Он этого и не скрывает, а Украина – первая, кто есть на очереди. И если мы не выдержим этого боя — дальше дорога на Варшаву и Берлин. Кто от этого выиграет?", — сказал Ющенко.

Поэтому, по его мнению, Украина должна подойти к политике единого фронта политика победы над Россией и путинским режимом.

Напомним, по словам третьего Президента Украины Виктора Ющенко, один из вариантов достижения мира – это капитуляция. Однако после многочисленных преступлений со стороны России украинское общество уже не согласится таким образом на мир.

Также по убеждению Виктора Ющенко, если бы Украина вступила в НАТО гораздо раньше, в частности, в 1995-1997 годах, она была бы наравне с другими странами. Однако тогда вступление нашего государства в Альянс поддерживало очень мало украинцев.