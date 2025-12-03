Чому Росія розпочала війну проти України і яким може бути мир

Наслідки удару РФ по Полтаві. Фото: Reuters

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не відбулося раптово. Воно стала результатом багаторічної стратегії Кремля щодо відновлення контролю над сусідніми державами, насамперед над Україною.

Про це йдеться в аналізі аналітиків міжнародних дослідних центрів — RAND Corporation, Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) та Chatham House.

Путін давно готував війну — деталі

Аналітики наголошують, що Росія системно заперечувала існування української нації. Ще у 2008 році на саміті НАТО диктатор Володимир Путін заявив: "Україна — це навіть не держава".

Chatham House у звіті 2021 року зазначає, що російська політична еліта вважала незалежну Україну загрозою власній авторитарній моделі.

Зазначається, що основою для повномасштабного вторгнення стали:

Помаранчева революція та перший відкритий геополітичний розворот України у 2004 році.

Революція Гідності, курс на ЄС, відмова від інтеграції з РФ — 2013-2014 роки.

Анексія Криму та початок війни на Донбасі у 2014 році.

Тоді Україна показала, що обрала європейський шлях розвитку, а Росія — силову ревізію міжнародного порядку.

Революція гідності. Фото: Укрінформ

"Кремль послідовно формував наратив, що українська державність — помилка, а незалежність України нібито загрожує безпеці РФ", — зазначили експерти Chatham House.

Багато міжнародних партнерів до останнього вважали, що Кремль не ризикне на відкриту агресію проти України. Проте о 5:00 ранку 24 лютого 2022 року Росія здійснила вторгнення по всій лінії кордону: ракетні удари завдавалися по Києву, Харкову, Одесі та Дніпру. У Гостомелі здійснювалась висадка десанту окупантів, а колона з росіянами сунули з Білорусі.

Знищена російська техніка в Бучі. Фото: УНІАН

Навіщо Путіну Україна

Дослідники RAND пишуть, що демократична Україна поруч із Росією руйнувала б кремлівський міф про "єдиний шлях" розвитку пострадянського простору.

Ще одним важливим пунктом є те, що Україна є ключовою транзитною територією для газу в Європу. Тому контроль над нею посилив би вплив РФ на енергетичну безпеку ЄС.

Також через Україну Путін може наблизитися до ще одного кордону НАТО.

Дослідження Carnegie Endowment (2021) показує, що війна стала інструментом внутрішньої консолідації влади у Росії. Адже після протестів 2011–2012 років та падіння рівня життя Кремлю був потрібний зовнішній ворог, щоб зміцнити контроль над суспільством та придушити опозицію.

Тому війна стала засобом зміцнення влади Путіна: збільшення репресій, придушення опозиції та відволікання населення з економічних проблем.

Експерти CSIS кажуть, що Росія також прагнула запобігти економічному зближенню України з ЄС, побоюючись, що успішна європейська Україна стане взірцем для власних громадян.

Коли закінчиться війна в Україні

Після повномасштабного вторгнення США, ЄС, НАТО та десятки країн запровадили найбільші санкції проти РФ, а Україні надали політичну та дипломатичну підтримку, енергетичні та оборонні пакети, а також військову допомогу на мільярди доларів. Проте це не допомогло зупинити війну.

Зруйнований Росією будинок у Бородянці під Києвом. Фото: Reuters

На основі аналізу RAND, Institute for the Study of War (ISW) та аналітики Міжнародного кримінального суду мир можливий при виконанні трьох умов:

стійке військове стримування Росії;

модернізація української армії та інтеграція до євроатлантичних структур;

політичне врегулювання, що ґрунтується на відновленні територіальної цілісності України.

За прогнозами CSIS, конфлікт може тривати довгостроково, але дипломатичне вікно стане реальним лише після стратегічного ослаблення російських сил чи глибокої зміни внутрішньої ситуації в РФ.

Тобто мир в Україні настане тоді, коли РФ втратить здатність диктувати умови — політично, економічно та у військовий спосіб.

Майбутній мир буде заснований на сильній обороні, міжнародних союзах та відновленій справедливості.

