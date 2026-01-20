Видео
Янукович получил 15 лет за решеткой по еще одному делу — детали

Янукович получил 15 лет за решеткой по еще одному делу — детали

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 17:35
Дело Януковича - экс-президент получил 15 лет за решеткой по еще одному делу
Экс-президент Украины Виктор Янукович. Фото: росСМИ

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) огласил приговор бывшему Президенту Украины — Виктору Януковичу. Это касается дела о завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета Киевской области.

Об этом сообщает САП в Telegram во вторник, 20 января.

Читайте также:
Янукович отримав 15 років за ґратами в ще одній справі — деталі - фото 1
Пост САП. Фото: скриншот

Детали дела

Суд признал экс-президента виновным в завладении 17,5 гектарами лесной земли ориентировочной стоимостью более 22 млн грн, что квалифицируется по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Бывшему главе государства назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением права занимать государственные и местные должности или выполнять административные функции сроком на три года и конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Его сообщник признан виновным по ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 УК Украины, однако суд освободил его от наказания в связи с истечением сроков привлечения к ответственности.

Приговор вступает в законную силу через тридцать дней, если не будет обжалован в апелляционном порядке.

Янукович получил 15 лет за решеткой по еще одному делу — детали - фото 2
Приговор Януковичу. Фото: САП

Напомним, что в декабре вступил в законную силу приговор бывшему Президенту Украины Виктору Януковичу, который сбежал из страны.

А до этого высший суд ЕС не поддержал апелляции Януковича об отмене его внесения в санкционные списки.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
