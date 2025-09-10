Видео
Янукович просил отменить санкции против него — что решил суд

Янукович просил отменить санкции против него — что решил суд

ru
Дата публикации 10 сентября 2025 21:32
Янукович проиграл суд в ЕС по отмене санкций
Экс-президент Украины Виктор Янукович. Фото: росСМИ

Высший суд Европейского Союза не удовлетворил апелляции бывшего президента Украины Виктора Януковича об исключении из санкционных списков ЕС. Хотя беглый президент утверждал, что против него нет конкретных доказательств.

Об этом сообщает Politico в среду, 10 сентября.

Читайте также:

Санкции против Януковича — что известно

Впервые Европейский Союз наказал Януковича санкциями в 2014 году, а затем — в 2022 году после начала полномасштабной войны России против Украины. ЕС аргументировал это тем, что действия Януковича как тогдашнего президента явно поспособствовали дестабилизации ситуации в Украине, поэтому были основания включить его в соответствующий санкционный список.

Суд учел, что Янукович не отказался от союза с РФ после событий 2014 года, а также отметил его роль в марте 2022 года, когда российские войска стояли под Киевом.

Кроме того, суд отклонил апелляцию Александра Януковича относительно наложенных на него санкций ЕС за бизнес на оккупированных Россией территориях.

Напомним, недавно Янукович, который сбежал из Украины в феврале 2014 года, внезапно заговорил после лет затишья. Он заявил, что целенаправленно работал над сближением Украины с ЕС, но европейцы "вели себя некорректно и пренебрежительно".

Также мы писали, где сейчас находится Янукович.

