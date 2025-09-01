Видео
Главная Новости дня Янукович после длительного затишья неожиданно заговорил о ЕС

Янукович после длительного затишья неожиданно заговорил о ЕС

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 15:59
Янукович сделал заявление относительно вступления Украины в ЕС
Четвертый Президент Украины Виктор Янукович. Фото: кадр из видео

Четвертый Президент Украины Виктор Янукович, который сбежал из Украины в феврале 2014 года, внезапно заговорил после лет затишья. Следовательно, беглый президент выступил с заявлением о вступлении Украины в Европейский Союз.

Соответствующее видеообращение Януковича обнародовали российские информагентства.

Читайте также:

Янукович выступил с заявлением о членстве Украины в ЕС

Как известно, недавно российские информагентства обнародовали видеообращение экс-президента Украины Виктора Януковича. В этом обращении беглый президент заявил, что целенаправленно работал над сближением Украины с ЕС, но европейцы "вели себя некорректно и пренебрежительно".

Что касается НАТО, то Янукович сказал, что всегда был принципиальным противником вступления Украины в Североатлантический блок — мол, это стало бы катастрофой и привело бы к гражданской войне.

Однако стоит заметить, что Янукович солгал в обоих своих заявлениях. Военная доктрина Украины, которая предусматривала пересмотр политики внеблоковости в пользу полноценного членства в НАТО, была принята в 2004 году во времена его первого премьерства.

А решение Януковича об отказе от Ассоциации Украины с ЕС в ноябре 2013 года привело к Евромайдану и его бегству в Россию.

Ранее в Офисе генпрокурора сообщали, что Януковича приговорили к 15 годам тюрьмы за побег из Украины.

Также сообщалось о том, что Виктор Янукович находится в элитном российском селе Барвиха.

Европейский союз НАТО Виктор Янукович война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
