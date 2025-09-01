Четвертий Президент України Віктор Янукович. Фото: кадр з відео

Четвертий Президент України Віктор Янукович, який втік з України у лютому 2014 року, раптово заговорив після років затишшя. Відтак, президент-втікач виступив із заявою щодо вступу України до Європейського Союзу.

Відповідне відеозвернення Януковича оприлюднили російські інформагентства.

Янукович виступив із заявою про членство України в ЄС

Як відомо, нещодавно російські інформагентства оприлюднили відеозвернення експрезидента України Віктора Януковича. У цьому зверненні президент-втікач заявив, що цілеспрямовано працював над зближенням України з ЄС, але європейці "поводилися некоректно та зверхньо".

Щодо НАТО, то Янукович сказав, що завжди був принциповим противником вступу України до Північноатлантичного блоку — мовляв, це стало б катастрофою та призвело б до громадянської війни.

Однак варто зауважити, що Янукович збрехав в обох своїх заявах. Військова доктрина України, яка передбачала перегляд політики позаблоковості на користь повноцінного членства в НАТО, була прийнята у 2004 році за часів його першого прем’єрства.

А рішення Януковича про відмову від Асоціації України з ЄС у листопаді 2013 року призвело до Євромайдану та його втечі в Росію.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що Януковича засудили до 15 років в'язниці за втечу з України.

Також повідомлялося про те, що Віктор Янукович перебуває в елітному російському селі Барвиха.