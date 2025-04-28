Віктор Янукович — де зараз президент-втікач

Експрезидент України Віктор Янукович. Фото: росЗМІ

Колишній президент України Віктор Янукович зараз перебуває в елітному російському селі Барвиха. Воно відоме заміськими резиденціями російських високопосадовців.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту у справах Майдану Офісу генерального прокурора України Денис Іванов, пише "Інтерфакс-Україна".

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"За нашою інформацією, він перебуває в Московській області: селище Барвиха", — сказав Іванов журналістам.

Як відомо, це селище розташоване в Одинцовському районі Московської області. Там знаходиться нерухомість російської еліти та офіційна резиденція багатьох високопосадовців.

Водночас заступник начальника УДО за часів Януковича Костянтин Кобзар живе у Москві.

Нагадаємо, Януковича та Кобзаря засудили на 15 та 10 років відповідно за втечу з України. Це вже не перший вирок президенту-втікачу.

Також ми писали, що у липні 2024 року АРМА передало арештоване майно Януковича з "Межигір’я" в державне управління.