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Сидить в елітному селі — стало відомо, де зараз Янукович

28 квітня 2025 13:21
Карина Приходько - Редактор
Віктор Янукович — де зараз президент-втікач
Експрезидент України Віктор Янукович. Фото: росЗМІ
Карина Приходько - Редактор

Колишній президент України Віктор Янукович зараз перебуває в елітному російському селі Барвиха. Воно відоме заміськими резиденціями російських високопосадовців.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту у справах Майдану Офісу генерального прокурора України Денис Іванов, пише "Інтерфакс-Україна"

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"За нашою інформацією, він перебуває в Московській області: селище Барвиха", — сказав Іванов журналістам. 

Як відомо, це селище розташоване в Одинцовському районі Московської області. Там знаходиться нерухомість російської еліти та офіційна резиденція багатьох високопосадовців.

Водночас заступник начальника УДО за часів Януковича Костянтин Кобзар живе у Москві. 

Нагадаємо, Януковича та Кобзаря засудили на 15 та 10 років відповідно за втечу з України. Це вже не перший вирок президенту-втікачу.

Також ми писали, що  у липні 2024 року АРМА передало арештоване майно Януковича з "Межигір’я" в державне управління. 

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