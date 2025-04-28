Виктор Янукович — где сейчас президент-беглец

Экс-президент Украины Виктор Янукович. Фото: росСМИ

Бывший президент Украины Виктор Янукович сейчас находится в элитном российском селе Барвиха. Оно известно загородными резиденциями российских высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента по делам Майдана Офиса генерального прокурора Украины Денис Иванов, пишет "Интерфакс-Украина".

Реклама

Читайте также:

Где сейчас Янукович

"По нашей информации, он находится в Московской области: поселок Барвиха", — сказал Иванов журналистам.

Как известно, этот поселок расположен в Одинцовском районе Московской области. Там расположена недвижимость российской элиты и официальная резиденция высокопоставленных чиновников.

В то же время заместитель начальника УГО во времена Януковича Константин Кобзарь живет в Москве.

Напомним, Януковича и Кобзаря осудили на 15 и 10 лет соответственно за побег из Украины. Это уже не первый приговор беглого президента.

Также мы писали, что в июле 2024 года АРМА передало арестованное имущество Януковича из "Межигорья" в государственное управление.