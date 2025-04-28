Віктора Януковича засудили на 15 років — деталі від судді

Експрезидент України Віктор Янукович. Фото: росЗМІ

Експрезидента Віктора Януковича засудили до 15 років в'язниці за втечу з України. Крім того, йому інкримінують підбурювання до дезертирства. Ще 10 років позбавлення волі отримав колишній заступник начальника УДО України Костянтин Кобзар.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у понеділок, 28 квітня.

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Засудження Януковича

В ОГП повідомили, що Подільський районний суд Києва ухвалив вирок Януковичу та колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України Костянтину Кобзарю. Так, їх признали винними та призначили такі покарання:

Віктору Януковичу — 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства;

Костянтину Кобзарю — 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство.

Засідання суду щодо справи Януковича. Фото: ОГП

Зазначається, що у суді прокурори довели, що 23 лютого 2014 року Янукович у змові з колишнім начальником СБУ та представниками Росії незаконно виїхав з України повітряним шляхом і організував переправлення щонайменше 20 осіб з-поміж близького оточення та військовослужбовців УДО.

За даними правоохоронців, їхній політ здійснювався поза КПП через державний кордон для повітряного сполучення. Вони вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика-пілота збройних сил РФ з околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області у напрямку Росії до військового аеродрому у місті Єйськ.

Спільники пробули там недовго, а потім полетіли в Анапу. Однак подорож на цьому не закінчилась, адже звідти ЗС РФ надали президенту-втікачеві та його спільникам військово-транспортний літак і вони направилися до військового аеродрому "Гвардійське" на території Криму.

Засідання суду у Києві. Фото: ОГП

"Надалі експрезидент прийняв рішення за сприяння ЗС РФ остаточно залишити Україну. Перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту Росії в районі Козачої бухти в Севастополі, він підбурив військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до Росії. З Автономної Республіки Крим експрезидента вивозили морським шляхом російські військові", — йдеться у повідомленні.

За даними ОГП, в результаті разом з експрезидентом морським судном із Севастополя до Росії виїхала частина працівників держохорони. На військову службу вони не повернулися.

Правоохоронці також нагадали, що це вже другий вирок Януковичу. Вперше його засудили у січні 2019 року за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Тоді йому призначили 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні 2024 року ЗМІ повідомили, що Янукович вперше за два роки прилетів до Білорусі. Мета його візиту була невідома.

Також ми писали, що у липні 2024 року АРМА передало арештоване майно Януковича з "Межигір’я" в державне управління.