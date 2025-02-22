Одинадцята річниця падіння режиму Януковича — як це відбувалося

Колишній біглий президент України Віктор Янукович. Фото: скриншот з відео

В цей день, 22 лютого 2014 року, 11 років тому, Україна пережила один із найважливіших моментів своєї сучасної історії. Зокрема, Верховна Рада усунула Януковича з посади, звільнила Тимошенко, змінила спікера та призначила нового главу МВС, а Самооборона Майдану взяла під контроль адміністративні будівлі в центрі Києва.

Як відбувалося падіння режиму біглого президента України Віктора Януковича, розповідає Новини.LIVE.

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Як відомо, в ніч з 21 проти 22 лютого 2014 року, Віктор Янукович залишив Київ і перестав виходити на зв’язок. Вранці 22 лютого, після появи інформації про його зникнення, тисячі активістів, журналістів та волонтерів прибули до Межигір’я, щоб перевірити ці дані.

Активісти, журналісти та волонтери у Межигір'ї. Фото: Укрінформ

На той момент президентська резиденція була повністю покинута. У Дніпрі плавали стоси документів, на записах камер спостереження зафіксували, як уночі звідси поспіхом вивозили вантажівки з цінностями. Ці кадри стали символом падіння режиму Януковича.

Того ж дня у Верховній Раді відбулося позачергове засідання. Депутати ухвалили рішення про відставку голови парламенту Володимира Рибака та його заступника Ігоря Калєтніка, визнавши, що правляча коаліція фактично припинила існування. Новим спікером було обрано Олександра Турчинова, який вже наступного дня став виконувачем обов’язків президента України.

Олександр Турчинов. Фото: Укрінформ

Через декілька днів, 25 лютого, Верховна Рада надала Турчинову право підписувати закони, а його тимчасові повноваження тривали до 7 червня 2014 року, коли на посаду президента офіційно вступив Петро Порошенко, перемігши на дострокових виборах.

Ключовим рішенням парламенту 22 лютого стало голосування за усунення Віктора Януковича з посади президента. 328 народних депутатів підтримали постанову, аргументуючи це фактом його самоусунення від виконання обов’язків. Було призначено дострокові вибори глави держави на 25 травня 2014 року.

Вже за два дні, 24 лютого, Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти Януковича за масові вбивства мирних громадян під час протестів та оголосила його у розшук.

Того ж дня Верховна Рада ухвалила низку важливих кадрових рішень. Міністерство внутрішніх справ очолив Арсен Аваков, депутати висловили недовіру генеральному прокурору Віктору Пшонці, а також ухвалили постанову, яка дозволяла звільнити Юлію Тимошенко. Ввечері 22 лютого вона покинула лікарню у Харкові та вирушила до Києва. По приїзду вона виступила зі сцени Майдану.

Юлія Тимошенко на Майдані. Фото: Укрінформ

Нагадаємо, що у липні 2024 року, Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало арештоване майно Януковича з "Межигір'я" в державне управління. Це означає, що усі доходи від діяльності комплексу почали надходити до державного бюджету.

Також ми писали, що колишній нацбанкір часів Януковича, а нині нардеп від Чернігівської області Борис Приходько, збагатився на сотні млн гривень за час війни.