Борис Приходько заробив сотні мільйонів гривень під час війни — розслідування

Ексзаступник голови НБУ Борис Приходько. Фото: УНІАН

Колишній нацбанкір часів правління президента-втікача Віктора Януковича, а нині народний депутат від Чернігівщини Борис Приходько збагатився на сотні мільйонів гривень за час війни, і його статки лише продовжують зростати. Цікаво, що політик не соромиться показувати свій розкішний спосіб життя.

Про це повідомляють журналісти "СТОП Корупції" у розслідуванні.

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Борис Приходько заробляє мільйони

Як зазначили журналісти, в останній декларації Борис Приходько зазначив, що офіційно заробив 228 млн гривень нібито завдяки операціям з державними цінними паперами, що майже в 90 разів перевищує рівень його доходів, коли він лише почав політичну кар'єру. Зазначимо, що його вважають причетним до зникнення 2 млрд гривень з Аграрного фонду за часів президентства Віктора Януковича.

Крім того, нардеп декларує елітні дорогі автомобілі, коштовності, витвори мистецтва, ікони, годинники й не тільки.

Журналісти нагадали, що Борис Приходько почав свою кар'єру у банку "Україна", а потім у банку "Хрещатик". Обидві фінансові установи нині банкрути.

У 2012 році Борис Приходько отримав посаду першого заступника голови Національного банку України. Слідство встановило, що незадовго до Євромайдану керівництво Аграрного фонду за участі Бориса Приходька розмістило понад 2 млрд гривень на депозитах у "Брокбізнесбанку", власником якого є олігарх Сергій Курченко, що є наближеним до сім'ї Януковича. Згодом "Брокбізнесбанк" також збанкрутів, а гроші таємним чином "зникли". Журналісти зазначили, що борги Аграрного фонду досі не відшкодовані.

Попри цей скандал Борис Приходько виграв вибори у Прилуках.

Сім'я Бориса Приходька має статки

Статки сім'ї Бориса Приходька теж чималі. Його дружина Марина та син володіють аграрним підприємством ТОВ "СОВЕР", яке має у власності 135 земельних ділянок.

Нагадаємо, Bloomberg оприлюднив оновлений власний рейтинг найбагатших людей світу, де стало відомо, що російські олігархи збагатилися.

Також на початку жовтня в Україні націоналізували шість компаній, які контролював російський олігарх Мирон Горіловський.