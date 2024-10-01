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В Україні націоналізували шість компаній, які контролював російських олігарх

1 жовтня 2024 15:12
Аркадій Пастула - Редактор
В Україні націоналізували шість компаній російського олігарха Мирона Горіловського
Російських олігарх Мирон Горіловський. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

В Україні націоналізували шість компаній, які контролював російський олігарх Мирон Горіловський. Це вдалося зробити завдяки Службі безпеки України та Офісу генпрокурора.

Про це повідомила пресслужба Служба безпеки України у Telegram у вівторок, 1 жовтня.

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"За матеріалами Служби безпеки та Офісу генерального прокурора, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про передачу в дохід України активів підсанкційних російських олігархів, зокрема, Мирона Горіловського", — йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що йдеться про шість українських компаній, що входять до промислового конгломерату "Група Поліпластик", частками в яких росіянин володів через підконтрольних осіб.

Група "Поліпластик" є одним із провідних виробників полімерних труб та композитних полімерних матеріалів у Європі.

Згідно з матеріалами слідства, російські компанії Горіловського постачають свою продукцію для військових баз, заводів та окупаційних органів країни-агресора.

Також підприємства беруть участь у виробництві комплектуючих для стрілецької зброї окупантів.

Таким чином, російський олігарх та його спільники фінансують війну проти України. Відомо, що Горіловський контролював українські "філії" через третіх осіб та офшорні компанії.

Суд ухвалив рішення про стягнення корпоративних прав цих підприємств у власність України, щоб забезпечити їхню безперебійну роботу на користь нашої держави.

"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки, триває розслідування для встановлення всіх фактів злочинної діяльності бенефіціарних власників російської корпорації", — йдеться у повідомленні.

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала агента російської ФСБ, який скоїв замах на одного з посадовців Мелітопольської міськради у Запорізькій області. 

Раніше СБУ затримала агента ФСБ, який працював на Росію у центральних регіонах України. Він шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони у напрямку передової.

СБУ олігархи росіяни Україна Офіс генерального прокурора компанії

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