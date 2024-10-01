В Украине национализировали шесть компаний российского олигарха Мирона Гориловского

Российский олигарх Мирон Гориловский. Фото: росСМИ

В Украине национализировали шесть компаний, которые контролировал российский олигарх Мирон Гориловский. Это удалось сделать благодаря Службе безопасности Украины и Офису генпрокурора.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram во вторник, 1 октября.

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"По материалам Службы безопасности и Офиса Генерального прокурора Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины активов подсанкционных российских олигархов, в частности, Мирона Гориловского", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что речь идет о шести украинских компаниях, входящих в промышленный конгломерат "Группа Полипластик", долями в которых россиянин владел через подконтрольных лиц.

Группа "Полипластик" является одним из ведущих производителей полимерных труб и композитных полимерных материалов в Европе.

Согласно материалам следствия, российские компании Гориловского поставляют свою продукцию для военных баз, заводов и оккупационных органов страны-агрессора.

Также предприятия участвуют в производстве комплектующих для стрелкового оружия оккупантов.

Таким образом, российский олигарх и его сообщники финансируют войну против Украины. Известно, что Гориловский контролировал украинские "филиалы" через третьих лиц и оффшорные компании.

Суд принял решение о взыскании корпоративных прав этих предприятий в собственность Украины, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в пользу нашего государства.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности, продолжается расследование для установления всех фактов преступной деятельности бенефициарных владельцев российской корпорации", — говорится в сообщении.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, контрразведка СБУ задержала агента российской ФСБ, который совершил покушение на одного из чиновников Мелитопольского горсовета в Запорожской области.

Ранее СБУ задержала агента ФСБ, работавшего на Россию в центральных регионах Украины. Он шпионил за перемещением боевой техники Сил обороны в направлении передовой.