Російський кілер хотів вбити українського посадовця у Запоріжжі — деталі замаху

Затримання російського агента. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російської ФСБ, який скоїв замах на одного з посадовців Мелітопольської міськради у Запорізькій області. Напад був організований на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ в вівторок, 1 жовтня.

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Подробиці замаху

У СБУ зазначили, що чоловік отримав інструкції від російських кураторів. Згодом він підстеріг посадовця в під’їзді житлового будинку та завдав кілька ударів молотком по голові. Незважаючи на серйозні травми, чиновник вижив. Для прикриття злочинець видавав себе за комунальника, який нібито проводив технічні роботи в будинку.

Після спроби вбивства агент ФСБ намагався втекти на тимчасово окуповану територію Запорізької області, використовуючи одну з нелегальних "схем" перетину кордону через країни ЄС. Його затримали під час спроби втечі.

Деталі про кілера

Затриманим виявився рецидивіст, який раніше відбував термін покарання у російській в’язниці за вбивство. Після звільнення з в'язниці, у червні 2024 року, його завербувала ФСБ і відправила на спеціальну підготовку. Навчання відбувалося на окупованих територіях України, де російський агент проходив курси зі стрільби, ножового бою та конспірації.

Після підготовки чоловік прибув до Запоріжжя під виглядом переселенця та почав стежити за своєю жертвою, з’ясовуючи її маршрути та місця проживання. Для того, щоб уникнути викриття, він постійно змінював орендовані квартири і спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у месенджері.

Російські спецслужби пообіцяли кілеру винагороду у вигляді будинку в окупованому Мелітополі, який належав вимушеним переселенцям, якщо він виконає завдання.

Наразі затриманого повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на умисне вбивство на замовлення.

"Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", — додали в СБУ.

Раніше ми повідомляли, що правоохоронці затримали члена агентурної групи ФСБ , яка планувала теракти проти українських військових у Запоріжжі. Зловмисник отримав довічне ув'язнення.

Також ми писали, що СБУ затримала агента ФСБ, який працював на Росію у центральних регіонах України. Він шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони у напрямку передової.