Готував теракти проти ЗСУ у Запоріжжі — резидент ФСБ отримав довічне ув'язнення

СБУ затримала резидента групи агентів ФСБ у Запоріжжі. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали резидента агентурної групи ФСБ, яка планувала теракти проти українських військових у Запоріжжі. Зловмисник отримав довічне ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 30 вересня.

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Навесні 2023 року зловмисники готували серію терактів проти командування ЗСУ та спецпризначенців СБУ на південному фронті.

Агентурна група відслідковувала місця розташування та маршрути переміщення українських військових, передаючи ці дані ФСБ через месенджери у вигляді позначок на гугл-картах з детальними описами та фотографіями.

"За одержаними координатами окупанти планували здійснити прицільні удари з використанням ракетного озброєння", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ФСБ готувала фізичну ліквідацію українських захисників через вибухові пристрої, які мали встановити в районах зосередження Сил оборони.

Для підготовки терактів агентна група отримала гроші, які перекидали на банківські реквізити резидента, від російських кураторів.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила агентів, задокументувала їхні дії та затримала в травні 2023 року під час спецоперації у Запоріжжі.

Як встановило розслідування, резидентом групи виявився 52-річний місцевий житель. Наприкінці грудня 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ і визначив йому завдання. Для виконання вказівок він залучив спільників.

Під час обшуків у зловмисників вилучили автоматичну зброю, боєприпаси до неї, бойові гранати, а також мобільні телефони із доказами злочинів.

За матеріалами справи резидента групи і його спільника, водія посадовця, визнали винними. Резидент отримав довічне ув'язнення, а його спільника засудили на 15 років позбавлення волі.

Щодо інших учасників ворожого осередку тривають розслідування.

Нагадаємо, колишній співробітник тюремної системи служив росіянам під час окупації Херсонщини, а після визволення пішов працювати у ТЦК на Одещині. Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру.

Також раніше ми писали, що СБУ затримала агента ФСБ, який працював на Росію у центральних регіонах України. Він шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони у напрямку передової.