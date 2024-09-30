Готовил теракты против ВСУ в Запорожье — резидент ФСБ получил пожизненное заключение

СБУ задержала резидента группы агентов ФСБ в Запорожской области. Фото: СБУ

Правоохранители задержали резидента агентурной группы ФСБ, планировавшей теракты против украинских военных в Запорожье. Злоумышленник получил пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 30 сентября.

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Резидент ФСБ получил пожизненное заключение

Весной 2023 года злоумышленники готовили серию терактов против командования ВСУ и спецназовцев СБУ на южном фронте.

Агентурная группа отслеживала местоположения и маршруты перемещения украинских военных, передавая эти данные ФСБ через мессенджеры в виде отметок на гугл-картах с подробными описаниями и фотографиями.

"По полученным координатам оккупанты планировали осуществить прицельные удары с использованием ракетного вооружения", — говорится в сообщении.

Сообщается, что ФСБ готовила физическую ликвидацию украинских защитников через взрывные устройства, которые должны были установить в районах сосредоточения Сил обороны.

Для подготовки терактов агентская группа получила деньги, которые перебрасывали на банковские реквизиты резидента, от российских кураторов.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила агентов, задокументировала их действия и задержала в мае 2023 года во время спецоперации в Запорожье.

Как установило расследование, резидентом группы оказался 52-летний местный житель. В конце декабря 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ и определил ему задачу. Для выполнения указаний он привлек сообщников.

Во время обысков у злоумышленников изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему, боевые гранаты, а также мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

По материалам дела резидента группы и его сообщника, водителя чиновника, признали виновными. Резидент получил пожизненное заключение, а его сообщника осудили на 15 лет лишения свободы.

В отношении других участников враждебной ячейки продолжаются расследования.

Напомним, бывший сотрудник тюремной системы служил россиянам во время оккупации Херсонщины, а после освобождения пошел работать в ТЦК в Одесской области. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении.

Также ранее мы писали, что СБУ задержала агента ФСБ, работавшего на Россию в центральных регионах Украины. Он шпионил за перемещением боевой техники Сил обороны в направлении передовой.