Российский киллер хотел убить украинского чиновника в Запорожье — детали покушения

Задержание российского агента. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской ФСБ, покушавшегося на одного из чиновников Мелитопольского горсовета в Запорожской области. Нападение было организовано по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ во вторник, 1 октября.

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Подробности покушения

В СБУ отметили, что мужчина получил инструкции от российских кураторов. Впоследствии он подстерег чиновника в подъезде жилого дома и нанес несколько ударов молотком по голове. Несмотря на серьезные травмы, чиновник выжил. Для прикрытия преступник выдавал себя коммунальщиком, который якобы проводил технические работы в доме.

После попытки убийства агент ФСБ пытался сбежать на временно оккупированную территорию Запорожской области, используя одну из нелегальных "схем" пересечения границы через страны ЕС. Его задержали при попытке побега.

Подробности о киллере

Задержанным оказался рецидивист, ранее отбывавший срок наказания в российской тюрьме за убийство. После освобождения, в июне 2024 года, его завербовала ФСБ и отправила на специальную подготовку. Обучение проходило на оккупированных территориях Украины, где российский агент проходил курсы по стрельбе, ножевому бою и конспирации.

После подготовки мужчина прибыл в Запорожье под видом переселенца и стал следить за своей жертвой, выясняя ее маршруты и места жительства. Чтобы избежать разоблачения, он постоянно менял арендованные квартиры и общался со своим российским куратором через анонимный чат в мессенджере.

Российские спецслужбы пообещали киллеру вознаграждение в виде дома в оккупированном Мелитополе, принадлежавшем вынужденным переселенцам, если он выполнит задание.

В настоящее время задержанному сообщили о подозрении в государственной измене и покушении на умышленное заказное убийство.

"Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", — добавили в СБУ.

Ранее мы сообщали, что правоохранители задержали члена агентурной группы ФСБ , планировавшей теракты против украинских военных в Запорожье. Злоумышленник получил пожизненное заключение.

Также мы писали, что СБУ задержала агента ФСБ, работавшего на Россию в центральных регионах Украины. Он шпионил за перемещением боевой техники Сил обороны в направлении передовой.